Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 agosto

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 14 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

In prima pagina su tutti e tre i quotidiani ovviamente la questione Mancini e le dimissioni, con un favorito principale per la panchina azzurra. ‘La Gazzetta dello Sport’ apre con ‘Mancini scappa, Spalletti scatta’ e spiegando ‘Il Ct scarica l’Italia con una mail’ con tanto di editoriale titolato ‘Così non si fa. Un addio cinico e senza scuse’. Di spalla ‘Luciano prepara un azzurro d’attacco’ e ‘Mancio d’Arabia. Sul tavolo 120 milioni’. In taglio basso ‘Colpo d’ala. Berardi vede la Juve’, ‘Arnautovic il 9 Inter. Colpo al ribasso’ e ‘Sinner a 1000. Re a Toronto’.

‘Il Corriere dello Sport’ titola in prima pagina ‘L’Italia a Spalletti’, anche se per liberarlo serve sciogliere una clausola. Poi in taglio centrale ‘Osi-Napoli, un sì da 15 milioni’ e ‘Sorpresa Juve: anche Berardi’. In taglio basso invece ‘L’Inter fa centro: Arnautovic’.

Chiude ‘Tuttosport’ che apre con ‘Povera Italia. Spalletti è la speranza’, visto che Mancini avrebbe rotto e abbandonato la Figc per allenare l’Arabia Saudita. In taglio alto ‘Fenomeno Sinner’, con l’altoatesino che vince il 1000 di Toronto. In taglio centrale ‘Inter, arriva il tappabuchi Arnautovic’. In taglio basso ‘Toro e Vlasic, fateci vedere’ e ‘Juve, riecco Berardi’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 14 agosto 2023

Sui quotidiani esteri si parla molto in Spagna dell’infortunio grave a Militao e il match movimentato del Barcellona col Getafe, finito 0-0 ma non senza polemiche. Xavi e Raphinha chiudono espulsi il match.

Il ‘Mundo Deportivo’ apre con il virgolettato di Xavi ‘Es una verguenza’. Poi anche ‘El Barca no renuncia a Neymar’. ‘L’Equipe’ molto simbolico sulla questione PSG: foto in prima pagina di Mbappe e Neymar. Sul primo c’è scritto ‘IN’ e sull’altro ‘OUT’, visto che il brasiliano sembra diretto davvero sull’Arabia Saudita. E il francese si è riconciliano col club.