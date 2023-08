Paredes torna a Roma, è fatta: tutti i dettagli – CM.IT

Il centrocampista firma con i giallorossi, d’accordo con il Psg per il suo cartellino a titolo definitivo.

Leandro Paredes torna alla Roma. Come raccontato in questi giorni, va a buon fine la trattativa per l’avventura bis (o tris, se si considera la stagione 2014-2015 e quella 2016-2017, separate dal prestito all’Empoli) dell’argentino nella Capitale. Le due società hanno definito oggi – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – tutti gli accordi con il calciatore atteso quindi domani a Roma dove, ad attenderlo, ci sarà proprio l’amico e compagno di Nazionale Dybala. Le cifre concordate sono leggermente più basse rispetto a quelle iniziali (cartellino tra i 4,2 e i 4,5), mentre per l’ormai ex Psg è pronto un contratto di due anni con opzione per un’altra stagione.

Paredes di nuovo in Serie A: Dybala esulta

Decisiva, ovviamente, la volontà dell’ex Juve di rientrare in Italia. Ma anche il ruolo di Dybala, che in questi giorni si è sentito costantemente con Paredes, ha avuto il suo peso nell’affare. Non va dimenticato, poi, l’ottimo rapporto tra i parigini e la Roma: anche questo aspetto ha infatti influito sul buon esito della trattativa, presto anche ufficiale.