Maxi intrigo con l’Arabia: la Juve cede Chiesa

Il futuro di Chiesa, a meno di una settimana dall’inizio della stagione, non è ancora certo: la Juventus potrebbe cederlo in extremis

Se chiedete ai tifosi juventini a quale giocatore della rosa attuale affiderebbero in mano le sorti della squadra per i prossimi anni, in molti risponderebbero Federico Chiesa. Il figlio d’arte, per quel fuoco vivo che mostra in campo aggredendo lo spazio per far male agli avversari, rappresenta il prototipo di campione molto amato a Torino. Eppure, il suo futuro (anche prossimo) potrebbe essere lontano dalla Continassa.

I milioni dell’Arabia Saudita stanno scatenando un’autentica migrazione di campioni, dal calcio europeo a quello saudita, dalla Champions League alla Champions araba. Un vero e proprio cambiamento epocale per gli equilibri del calcio mondiale, che nelle prossime settimane potrebbe coinvolgere anche la Juventus e Federico Chiesa: un intrigo internazionale che parte da Parigi, passa per il Brasile e per l’Arabia Saudita, per poi culminare tra Torino e la capitale francese.

Neymar sbarca in Arabia Saudita: il PSG si fionda su Federico Chiesa

Una delle grandi news degli ultimi giorni è l’approdo ormai prossimo di Neymar in Arabia Saudita: il brasiliano è in procinto di sottoporsi alle visite mediche con l’Al Hilal, dove andrà a sottoscrivere un ingaggio da 80 milioni di euro netti a stagione per due anni. Per il Paris Saint-Germain è pronto un assegno da 80 milioni, che possono diventare 120 al verificarsi di alcune condizioni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club parigino avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per sostituire O’Ney proprio Federico Chiesa. Lui e Dusan Vlahovic, come vi abbiamo raccontato a più riprese anche su Calciomercato.it negli scorsi mesi, sono i due giocatori che potrebbero garantire alla Juventus la cessione più remunerativa: nel caso di Chiesa, infatti, la richiesta dei bianconeri si aggira intorno ai 50/60 milioni di euro. Una cifra che non rappresenterebbe un grosso ostacolo per il PSG, che potrebbe soddisfare serenamente le richieste di Madama e consegnare Federico Chiesa a Luis Enrique. A meno di una settimana dall’inizio ufficiale della nuova stagione, il futuro di uno dei campioni della Juventus resta fortemente in bilico.