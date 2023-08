L’Inter ha fretta: sprint decisivo per il nuovo centravanti

L’Inter vuole consegnare a Simone Inzaghi il nuovo centravanti prima dell’inizio del campionato: ore decisive per rinforzare l’attacco nerazzurro

L’Inter adesso spinge per Marko Arnautovic dopo lo stallo per la firma di Samardzic, tornato a Udine visto il mancato accordo al momento tra l’entourage del serbo e il club di Zhang.

Ore frenetiche per risolvere la matassa, mentre Marotta e Ausilio hanno individuato nell’esperto centravanti austriaco il tassello ideale per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, che aprirà i battenti sabato a San Siro con i nerazzurri impegnati contro il Monza. L’Inter ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto fino al 2025 da oltre 2 milioni a stagione, mentre nelle prossime ore cercherà di limare le distanze con il Bologna.

Calciomercato Inter, Arnautovic il prescelto per l’attacco: ore decisive

Domenica l’accelerata del sodalizio vicecampione d’Europa per Arnautovic, con la dirigenza di Viale della Liberazione che mette sul piatto un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8 la prossima estate.

Un’operazione complessiva da 10 milioni di euro, con i contatti tra Inter e Bologna che proseguiranno nella giornata di oggi per cercare di trovare la quadra definitiva. Marotta punta a consegnare Arnautovic a Inzaghi in tempo per l’esordio in campionato col Monza e in caso di semaforo verde il 34enne attaccante potrebbe già sottoporsi alle visite mediche domani o mercoledì. Per l’austriaco si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo tredici anni, mentre oggi in casa Inter sarà anche la giornata di Carlos Augusto: per il brasiliano, proveniente dal Monza, visite e firma prima di mettersi a disposizione di Inzaghi ad Appiano Gentile.