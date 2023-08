Avete mai visto la moglie di Mancini? Sguardo dolcissimo e un lavoro strapagato

Ecco la moglie di Roberto Mancini: chi è la donna al fianco del’ex CT della Nazionale? Età, lavoro e foto. Tutto quello che c’è da sapere.

Il loro primo incontro è stato all’insegna del destino e da quel momento non si sono mai più lasciati. Roberto Mancini, l’ex CT della Nazionale, e la sua attuale moglie hanno una storia d’amore bellissima ed all’insegna della privacy, ma il loro primo incontro è stato davvero molto particolare ed in pochissimi potrebbero immaginarlo.

Ma che cosa sappiamo di lei? Il suo nome è Silvia Fortini ed è entrata nella vita dell’ormai ex allenatore della Nazionale in un momento molto delicato: ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Silvia Fortini moglie Mancini chi è? Età, avvocato, figli

La prima volta che Silvia Fortini e Mancini si sono incontrati è stata in una circostanza davvero particolare: il divorzio dell’allenatore dalla sua prima moglie, Federica Morelli, dal cui amore sono anche nati tre figli.

Nella circostanza la Fortini era proprio l’avvocato difensore del CT. Sembrerebbe che la scintilla tra i due sia scattata nel 2016, d’estate, con i due che sono stati fotografati insieme per la prima volta insieme a Saint Tropez. La donna, un noto avvocato di Roma,non ha figli.

I due, che hanno 14 anni di differenza, lui 56 e lei 42, hanno deciso di sposarsi circa due anni dopo, in una cerimonia molto riservata come del resto entrambi sono al di fuori del loro lavoro, come è normale che sia. Un esempio per far capire quanto i due tengano al tema della riservatezza?

Il fatto che sul profilo ufficiale Instagram di Mancini, che è molto attivo, non ci sia sostanzialmente nessuna foto che li ritrae insieme.