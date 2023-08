Lukaku-Juventus, Allegri ‘smentito’: Giuntoli cala il jolly da 87 milioni

Calciomercato Juventus, la trattativa per portare Romelu Lukaku in bianconero non è ancora tramontata. Ecco i nuovi possibili sviluppi

Sono tanti gli spunti di riflessione offerti dall’amichevole disputata ieri sera dalla Juventus sul campo dell’Atalanta. Sebbene la partita sia terminata a reti bianche, la manovra bianconera è apparsa molto più fluida e verticale, con Chiesa e Vlahovic che sono stati messi in più circostanze nelle condizioni di andare a segno.

Proprio l’attacco, però, continua ad essere uno dei centri nevralgici delle mosse di mercato dei bianconeri. Sebbene Allegri nel corso dell’ultima intervista post partita abbia ‘chiuso’ il mercato in entrata, la sensazione è che la ‘Vecchia Signora’ possa nuovamente affondare il colpo per Big Rom e trovare l’incastro giusto con il Chelsea. L’operazione resta comunque molto complessa anche perché finora i Blues non hanno soddisfatto le richieste della Juventus per Vlahovic. Tuttavia le diverse cessioni concretizzate da Giuntoli negli ultimi giorni possono rappresentare un primo tassello a disposizione per il club piemontese.

Dal vertice decisivo con il Chelsea allo spiraglio cessioni: Juve-Lukaku, pronto un nuovo assalto

A fare il punto della situazione Lukaku-Juventus è l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, Big Rom non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Il belga ha messo in cima alla lista dei desideri il suo approdo alla Juventus, con il quale già da tempo ha trovato un accordo sulla base di un triennale da 9 milioni di euro a stagione.

Gli 87 milioni di euro incamerati dalla Juve (tra costo del cartellino e risparmio di ingaggi) rappresentano la prima condizione per sostenere l’ingaggio di Lukaku, che grazie al Decreto Crescita negli ultimi anni avrebbe un impatto relativamente ridotto a bilancio. L’attaccante belga sta comunque aspettando soltanto il via libera del Chelsea per volare a Torino e raggiungere Allegri, per mettersi al servizio del tecnico livornese. La condizione per sbloccare il domino, però, ruota sempre attorno al futuro di Vlahovic. I Blues per adesso hanno fatto un passo indietro. Che sia tattico o definitivo, il dietrofront dei londinesi obbliga la Juve a muoversi con cautela. I prossimi giorni risulteranno decisivi; Lukaku ha scelto la Juve, ma in attesa del summit decisivo con il Chelsea, il sogno del belga non può diventare realtà.