Lazio, finalmente Kamada: esordio dal 1′. Ecco l’attesa e i primi minuti | FOTO CM.IT

A Latina grande attesa per la prestazione di Daichi Kamada, che stasera ha esordito con la maglia della Lazio

La Lazio chiude la pre-season con il match allo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina. Un’amichevole che però non è assolutamente come le altre, visto che si onora la memoria di Vincendo D’Amico, bandiera biancoceleste scomparsa lo scorso primo luglio.

Tanta, anzi tantissima attesa per uno stadio gremito e quasi sold out e poco meno di 6mila biglietti venduti. E dal primo minuto Maurizio Sarri lancia l’acquisto forse più bramato di tutta l’estate, Daichi Kamada, che raccoglie l’eredità pesantissima di Milinkovic-Savic. Il giapponese è arrivato a zero dall’Eintracht, non aveva partecipato alla trasferta spagnola col Girona, stasera gioca da titolare in quella che è la formazione già definitiva in vista dell’esordio di domenica prossima con il Lecce. Kamada si muove da mezzala destra, maglia numero 6, si muove e si fa vedere, dialoga con i compagni e si inserisce già nei primi minuti. È un centrocampista prettamente offensivo, con Sarri dovrà fare un lavoro enorme dal punto di vista dell’abnegazione tattica e del ripiegamento. In panchina invece gli altri due volti nuovi, Castellanos e Isaksen. Tra le fila del Latina, invece, tante vecchie conoscenze della capitale: l’ex Lazio Crecco e gli ex Roma Cardinali, Di Livio, De Santis e Riccardi.