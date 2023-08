L’addio a Bonucci è ufficiale: è successo tutto in poche ore

Nuovi aggiornamenti sulla questione legata all’addio di Bonucci alla Juventus ed il presunto avvicinamento del difensore centrale alla Fiorentina dopo l’incontro con Pradè

Nonostante il tentativo di reintegro in rosa dopo l’incredibile ma aspettata rottura con la Juventus, il difensore centrale Leonardo Bonucci lascerà a breve il sodalizio bianconero con la speranza di trovare maggiori fortune altrove.

Proprio nelle ultime ore era quindi saltata fuori una clamorosa opzione di mercato che aveva visto protagonista l’ex Bari e Milan facente rotta verso la Lazio di Claudio Lotito. Il profilo del centrale piace a Maurizio Sarri ma non convince a pieno il patron delle ‘Aquile’, motivo per cui naviga ancora nell’incertezza.

Scalzata anche l’idea Ajax, Bonucci è stato quindi accostato con grande fermento verso le sponde della Fiorentina, dopo esser stato pizzicato a pranzo in quel di Forte dei Marmi in compagnia del direttore sportivo dei toscani, Daniele Pradè.

Bonucci alla Fiorentina, pesante smentita della società

Fatte le dovute premesse e lanciata qualche indiscrezione sulle possibili condizioni d’ingaggio per l’approdo dell’esperto difensore alla sua ultima (forse) stagione nel mondo professionistico, qualche ora fa è giunta una conferma essenziale da parte della società della Fiorentina per definire il futuro del calciatore in questione.

“La Fiorentina non è interessata a Leonardo Bonucci“, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club viola. Una nota che ha il sapore di smentita ma che alimenta comunque grossi dubbi su quella che sarà realmente la destinazione definitiva di Bonucci agli sgoccioli della sua cavalcata con la Juventus.

Il calciatore sembra essere adesso molto vicino all’Unione Berlino, la stessa destinazione preferita da Robin Gosens in uscita dall’Inter. Stando agli ultimi aggiornamenti, le parti sarebbero slanciate verso dialoghi produttivi per l’annessione del difensore. Intanto si attendono sviluppi sulla situazione legata alla decisione di adire per vie legali alla risoluzione della controversia sull’esclusione del calciatore dalla rosa bianconera.