Addio alla Juventus dopo un solo anno: assalto confermato

Calciomercato Juventus, dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del calciatore bianconero

Tra i diversi nodi da sciogliere in casa Juventus, negli ultimi giorni è ritornato a prendere quota la questione legata al futuro di Filip Kostic.

Come anticipato da calciomercato.it, il futuro dell’esterno mancino serbo è ancora un rebus tutto da sciogliere e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da 25 milioni di euro non è escluso che l’ex Eintracht faccia le valigie. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati da Galatasaray e Fenerbahçe in Turchia, ma anche diversi club della Premier in tempi e in modi diversi si sono affacciati per capire la fattibilità dell’operazione. Attenzione poi alla variabile impazzita saudita e alla clamorosa suggestione legata ad un possibile ritorno in Bundesliga.

Scenario confermato anche dalle ultime indiscrezioni rilanciate da SPORT1, secondo cui, tra le altre, anche l‘Eintracht Francoforte avrebbe (ri)messo gli occhi su Kostic, non chiudendo le porte ad un ritorno. Dalla Germania, però, si parla di una possibile base d’asta a partire da 12 milioni di euro; difficile in realtà che la Juve possa prendere in considerazione offerte di questo tipo, avendo chiesto almeno 25 milioni per sedersi al tavolo negoziale. Scenario comunque da monitorare con estrema attenzione. Alla luce delle buone indicazioni offerte da Cambiaso, la cessione di Kostic non rappresenta affatto un’opzione utopistica.