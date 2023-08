Vlahovic-Lukaku, succede tutto durante Juve-Atalanta

La Juventus di scena a Cesena contro l’Atalanta, ma due bianconeri sembrano essere nel mirino dei tifosi: li ‘cacciano’ via

Amichevole di prestigio per la Juventus che a Cesena affronta la rinnovata Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita che, nel primo tempo, ha avuto un ritmo piacevole, con entrambe le squadre che hanno provato a giocare e si sono rese pericolose, pur non avendo nessuna delle due delle vere e proprie palle gol.

Buona la trama di gioco anche dei bianconeri che però sono mancati in fase di ultimo passaggio e finalizzazione. Un problema che ha tirato in ballo, ovviamente, Dusan Vlahovic, il 9 bianconero: il serbo, al centro di indiscrezioni di mercato, non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso ed è stato accusato dai tifosi sui social.

In tanto hanno tirato in ballo lo scambio con Lukaku e diversi sostenitori bianconeri hanno mostrato la convinzione che il belga sia l’uomo giusto per il gioco di Allegri. “Alla Juve di stasera manca solo il centravanti” scrive un utente ed un altro sentenzia: “In questa Juve togli Vlahovic, metti Lukaku e facciamo i numeri”. Ma non è solo Vlahovic ad essere finito nel mirino della tifoseria juventina: per un altro calciatore le critiche non sono molto diverse.

Juventus-Atalanta, Vlahovic e Alex Sandro sotto accusa

Da Vlahovic ad Alex Sandro, un altro giocatore di Allegri che non trova il gradimento dei tifosi. Il brasiliano anche lo scorso anno è stato dai più criticati e, a giudicare dai tweet arrivati nel corso di Juve-Atalanta in questa stagione le cose non sono cambiate.

“Non sopporto più Alex Sandro” scrive un tifoso su Twitter ed un altro va oltre: “È da arrestare”.

Ecco alcuni tweet su Vlahovic e Alex Sandro:

In questa Juve, metti Lukaku e togli Vlahovic e facciamo numeri. Sono un fan di Dusan ma manca di cattiveria. Forte tecnicamente ma alla Juve serve un animale pronto a finalizzare ed a fare a botte contro il mondo e contro se stesso#JuveAtalanta — Raffaello Z. (@RaffaelloZizzo) August 12, 2023

Comunque se il ruolo di chiesa è quello del centrocampista avanzato..allora meglio davvero prendere Lukaku che per fare da sponda a Vlahovic è il giocatore migliore!#JuveAtalanta — Pep (@Giusepp00699032) August 12, 2023

Alex Sandro io non so più nemmeno come insultarti — Adriensessuale (@cihorinunciato) August 12, 2023

Alex Sandro è da arrestare — mosco (@giovanni_moscaa) August 12, 2023

non sopporto più Alex Sandro — Pia🇧🇷🇧🇷🤍🖤 (@Piaaaaa02) August 12, 2023