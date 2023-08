Via all’asta per l’ex bomber bianconero: tutti lo vogliono ma è svincolato

Un ex attaccante bianconero oggi svincolato sta facendo impazzire il mercato: lo vogliono tutti, ora è senza contratto. Ecco chi è.

Parte l’asta per un attaccante che ha ormai davvero tantissima esperienza in Serie A ed in Serie B ma che, ad oggi, è svincolato ed è in cerca di una nuova squadra, dopo aver terminato l’ultimo contratto.

Ma di chi stiamo parlando? Dopo due anni davvero importanti a Palermo, in cui i gol sono stati davvero tantissimi così come le prestazioni che lo hanno reso uno degli attaccanti più appetibili di tutto il campionato italiano, il suo trasferimento all’Udinese purtroppo non ha rispettato le attese (e le conseguenti pressioni) che erano attorno a lui.

Oggi, dopo aver terminato il contratto con i friulani, è in attesa di capire quale sarà il suo futuro che, salvo clamorosi colpi di scena, come riporta Gianluca Di Marzio, sarà nella serie cadetta. Ecco di chi stiamo parlando e di quali sono le squadre interessate

Nestorovski svincolato: Ternana e Cosenza su di lui

Nestorovski è in cerca di squadra e sta trattando con diversi club interessati ad averlo all’interno della propria rosa per la prossima stagione. Il ragazzo macedone classe 1990, infatti, piace e non poco a due ambizioni club di Serie B: stiamo infatti parlando di Ternana e Cosenza.

La Ternana, in particolar modo, è alla ricerca di un bomber di sicura esperienza in grado di affiancare e fare crescere i tantissimi attaccanti giovani che, grazie alla sua presenza, potrebbero imparare tanto da ogni allenamento.

Al momento le trattative sono in corso: staremo a vedere quale delle due compagini la spunterà.