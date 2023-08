Tradimento Juve e firma col Milan: hanno scelto Lukaku

Quale sarebbe il colpo in attacco per la lotta scudetto? Il valzer delle punte potrebbe innescare affari clamorosi in queste ultime settimane

Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A e il mercato può offrire ancora diverse sorprese, soprattutto in attacco. Movimenti che potrebbe stravolgere le gerarchie nella lotta scudetto.

La sessione estiva di calciomercato è entrata nel vivo e da qui all’1 settembre potrebbero registrarsi ancora dei colpi scena. Soprattutto in attacco, dato che il valzer delle punte come di consueto partirà nelle settimane finali del calciomercato, quando i club proveranno a definire gli ultimi accordi. E diverse società, in particolar modo Juventus, Inter, Milan e Roma devono ancora completare i rispettivi reparti avanzati con il classico colpo da novanta.

Diverse sono le trattative imbastite dai dirigenti, in alcuni casi arenatesi. Altre, invece, potrebbero essere definite nelle prossime settimane e altre ancora potrebbero spuntare a sorpresa. Vlahovic, Lukaku, Taremi, Marcos Leonardo e tanti altri: sono molti i nomi degli attaccanti che potrebbero animare il valzer delle punte da qui alle prossime settimane. E come spesso accade, l’ingaggio o meno di un attaccante potrebbe cambiare molto nella lotta scudetto nel campionato di Serie A.

Calciomercato Serie A: Lukaku l’attaccante per lo scudetto

Nel quotidiano sondaggio sull’account Twitter di Calciomercato.it, vi abbiamo chiesto quale rinforzo nel reparto offensivo avvicinerebbe di più le altre compagini di Serie A al Napoli nella corsa scudetto.

La risposta più votata è stata Lukaku-Milan: secondo il 35,1% dei votanti, infatti, ingaggiando l’attaccante belga i rossoneri si candiderebbero a squadra capace di contendere lo scudetto al Napoli. La seconda opzione più votata è quella relativa al possibile ingaggio di Taremi da parte dell’Inter (28,4%), a caccia di un attaccante proprio dopo il mancato ritorno di Lukaku. Quest’ultimo è stato accostato anche alla Juventus: secondo il 20,9% degli utenti, il suo passaggio in bianconero avvicinerebbe la squadra di Allegri al primo posto. Ultimo posto per la possibilità che la Roma ingaggi Marcos Leonardo, opzione scelta dal 15,5% dei partecipanti al sondaggio.