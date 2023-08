Tonali on fire, esordio show con il Newcastle: in gol dopo sei minuti

Tonali lascia subito il segno ed imprime il suo sigillo nel tabellino marcatori dopo sei minuti di gioco

C’era molta attesa per l’esordio di Tonali con la maglia del Newcastle. L’ex centrocampista del Milan si è subito messo in mostra, bagnando il suo esordio con i Magpies con un gol di pregevole fattura.

Nel corso della sfida con l’Aston Villa, Tonali ha impiegato soltanto sei minuti di gioco per imprimere il suo primo sigillo con la nuova maglia. Sfruttando un cross proveniente dalla corsia mancina, il talento italiano si è fatto trovare prontissimo e nel cuore dell’area di rigore con una perfetta scivolata è riuscito a depositare il pallone in fondo al sacco. Esordio da sogno per Tonali, che ha poi sfiorato il secondo gol a stretto giro di posta con una conclusione terminata di poco a lato. Ottima intesa con i compagni per l’ex mezzala rossonera, che sembra già trovarsi a proprio agio nello scacchiere tattico di Howe.