Scontri tra tifosi e blitz della polizia: match posticipato, i dettagli

L’ultimo episodio dalla Francia ha fatto immediatamente il giro del web. Alta tensione tra i tifosi: tutti i dettagli

Le prime gare dei campionati europei già iniziati stanno sicuramente regalando emozioni e spunti mediatici tutt’altro che banali. Purtroppo, però, a calamitare l’attenzione ancora una volta sono stati spiacevoli episodi legati a comportamenti sopra le righe di tifosi turbolenti.

L’ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla Francia. Il match di Ligue 2 tra Rodez e Saint Etienne, inizialmente in programma alle ore 15, è stato posticipato di un’ora a causa di tafferugli tra i tifosi del Saint Etienne, andati in scena nel parcheggio antistante lo stadio loro riservato. Alla luce dei violenti scontri tra i supporters de Les Verts, il direttore di gara ha deciso di rispedire negli spogliatoi i calciatori, che stavano ultimando il riscaldamento. La polizia è poi sopraggiunta celermente sul prato del Paul-Lignon per verificare la situazione. Secondo quanto evidenziato da RMC Sport, si sarebbero tenuti degli incontri per capire il da farsi. Alla fine si è deciso di posticipare di un’ora la gara, per permettere di ‘spegnere’ gli animi bollenti e garantire la regola affluenza allo stadio.

Scontri tra i tifosi del Saint Etienne: match con il Rodez rinviato

Il clima è lentamente ritornato alla normalità. La gara è quindi regolarmente iniziata, con il Rodez che ha sbloccato la gara grazie alla rete messa a segno da Valerio. Staremo a vedere, però, se la Federazione transalpina prenderà provvedimenti a riguardo.

Ricordiamo che il Saint Etienne già la scorsa stagione ha dovuto fare i conti con una penalizzazione di sei punti, successivamente dimezzata, a causa degli scontri avvenuti al Geoffroy-Guichard nel maggio 2022 contro l’Auxerre. Staremo a vedere cosa succederà; vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare comunicazioni ufficiali in merito.