Gasperini ignora il mercato: decisione a sorpresa su Zapata

Duvan Zapata, nel mirino della Roma, ancora titolare nell’Atalanta: Gasperini lo lancia dal primo minuto anche contro la Juventus

Titolare contro la Pergolettese, titolare anche contro la Juventus. Gian Piero Gasperini non ascolta il mercato e va avanti sulla sua strada. Il tecnico dell’Atalanta ha, infatti, deciso di schierare Duvan Zapata dal primo minuto nell’amichevole di Cesena contro la squadra di Allegri.

Nessun ‘infortunio di mercato’ (per usare una recente definizione di Rudi Garcia) per l’attaccante colombiano che Gasperini sta utilizzando regolarmente nonostante la trattativa con la Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, dopo gli arrivi di Scamacca ed El Bilal Touré, la Dea ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma va trovata la quadra sulle cifre dell’intera operazione.

Calciomercato Roma, Zapata titolare: le ultime sulla trattativa

I giallorossi sono da tempo alla ricerca di una punta, richiesta a gran voce da Mourinho in considerazione del grave infortunio di Abraham. Zapata garantirebbe esperienza e gol e la Roma ha già incassato il sì del calciatore, cosa non da poco.

Si lavora ora all’intesa con l’Atalanta che è partita da una richiesta di 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Obiettivo di Pinto è riuscire a spuntare una cifra inferiore per far quadrare i conti e rinforzare la rosa con un attaccante che in Serie A ha sempre detto la sua.