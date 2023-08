Che fine ha fatto oggi Batistuta? Dopo la Fiorentina la nuova vita di una delle icone del calcio

Ex attaccante di qualità, Batistuta si costruì un’immagine vincente di uomo di sport. Oggi il suo percorso l’ha portato lontano dagli stadi?

Soprannominato Batigol o Re Leone, Gabriel Omar Batistuta fu un attaccante di quella Serie A ricchissima di campioni fino a qualche decennio fa. Nel nostro paese militò nella Fiorentina, nella Roma e nell’Inter, e si ritirò nel 2005 dopo una non lunghissima esperienza in Qatar.

Dotato di tiro potente, senso della posizione, colpo di testa, abilità nei calci di punizione, opportunismo, carisma e capacità di fare gol in acrobazia, Batistuta è molto ricordato dai tifosi della Fiorentina, dato che nel club stette dal 1991 al 2000, anno in cui passo alla Roma con cui poi vinse uno Scudetto anche grazie ai suoi gol. Suo unico punto debole la non eccelsa tecnica, ma il perché è presto detto: da giovanissimo praticò altri sport e scelse il calcio non subito.

Oggi tra gli appassionati di calcio il suo volto caratteristico e i tanti suoi gol – specialmente con la Viola – non sono affatto dimenticati, perciò c’è sicuramente chi si chiede cosa fa oggi Gabriel Omar Batistuta. E’ ancora nel mondo del calcio dopo aver appeso le scarpette al famoso chiodo o ha scelto un altro percorso esistenziale? L’articolo che segue lo chiarirà in sintesi.

Batistuta cosa fa oggi

Dopo il ritiro avvenuto ormai molti anni fa, Batistuta volle intraprendere la carriera di allenatore. Infatti conseguì l’abilitazione ad allenare dopo aver frequentato il corso in Argentina ed è stato visto anche nel ruolo di commentatore del campionato del mondo di calcio 2010 per un’emittente asiatica.

Nello stesso anno entrò a far parte dello staff tecnico dell’allora commissario tecnico dell’Argentina, Sergio Batista. Seguì poco tempo dopo anche un’esperienza ‘dirigenziale’ nel club Colón de Santa Fe, ma fu un incarico che lasciò nel 2013. Non ha interrotto del tutto i rapporti con l’Italia, anzi il suo desiderio di allenare – conservatosi nel tempo – lo ha portato alcuni anni fa ad ottenere la qualifica UEFA A di Coverciano.

Batigol è oggi sposato con la moglie Irina, sua compagna da più di 30 anni e con la quale ha messo al mondo 4 figli. Oggi lo si vede con la famiglia a godersi la natura in Argentina, con gite al lago, picnic e passeggiate. Nel paese sudamericano ha peraltro alcune tenute. Sempre dedito allo sport, oggi per conservare la forma atletica gioca a golf e anche a tennis, altra disciplina che è sua grande passione.

L’anno scorso per i mondiali in Qatar, fu opinionista per beIN Sports.