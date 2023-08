Caso Samardzic, i social non perdonano l’Inter: c’è lo spettro della Juve

L’affare Samardzic ha subito una frenata a causa delle richieste del papà del calciatore cambiate rispetto agli accordi: i tifosi nerazzurri scatenati

Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di sapere se effettivamente Lazar Samardzic sarà un giocatore dell’Inter. In queste ore infatti c’è stato l’ennesimo colpo di scena sul centrocampista tedesco naturalizzato serbo. A seguire la trattativa in rappresentanza del calciatore c’è ora il papà e non più Rafaela Pimenta. Oggi – come raccontato su Calciomercato.it – c’è stato l’incontro tra l’entourage di Samardzic e l’Inter, in cui sono state modificate le richieste al club nerazzurro.

Il giocatore ancora di proprietà dell’Udinese, che ha già svolto le visite, attende in hotel mentre Marotta e Ausilio ragionano sul da farsi. L’intenzione dell’Inter è di non cambiare le cifre delle commissioni, ma al massimo ritoccare qualche bonus sull’ingaggio. I nerazzurri stanno riflettendo, la decisione non dovrebbe comunque andare oltre questa settimana, ma resta comunque fiducia sulla chiusura positiva dell’affare. Intanto, però, i tifosi sono decisamente in ansia in una sessione di mercato che ha già riservato parecchie emozioni. Basti pensare a Brozovic, Frattesi e Lukaku.

Inter, social scatenati sul caso Samardzic. Pericolo Juve

E infatti sui social si sono scatenati, col calciatore sicuramente ma anche con la società: “Io per Marotta non stravedo. Ma se il padre di Samardzic ha cambiato le carte in tavola allora fa bene a non farsi ricattare”, “Saltato Samardzic, siamo un circo”, “Tra due anni Samardzic ti garantisce il mercato per il player trading. Io me la fascio eccome la testa”.

E ancora “Lukaku saltato, Vicario saltato, Scamacca saltato, Samardzic saltato, Morata saltato. Marotta l’onnipotente…”, “Sapevo che ci fosse qualcosa che puzzava da ieri quando si sono inventati qualcosa di troppo. Mettetevi il cuore in pace Samardzic non arriverà”, “Ti sei già esposto per Lukaku, poi con Scamacca e ora questa cosa di Samardzic. Far fare le visite con questa incertezza è stata una cosa da dilettanti”. Ma più di qualcuno alimenta lo spettro dell’ennesimo clamoroso scippo da parte della Juventus dopo il caso Bremer: “Secondo me Giuntoli ci porterà Samardzic”, “Samardzic alla Juve tra 3, 2, 1…”, “Effettivamente Samardzic è sempre piaciuto molto a Giuntoli…”

saltato Samardzic, siamo un circo — mombius (@mombius2) August 11, 2023

Tra due anni samardzic ti garantisce il mercato per il player trading

Io me la fascio eccome la testa — Francesco82🖤💙🇮🇹 (@Fra8882) August 11, 2023

secondo me giuntoli ci porterà #Samardzic — gio_juve (@fino_alla__fine) August 11, 2023

aspettava Samardzic pic.twitter.com/lpwZOOJBDv — Junior Merdias VIBORA ENJOYER🫒 (@eddiebravo00) August 11, 2023

Samardzic alla Juve tra 3…2…1… — Alessandro Chighini (@AlessandroChig1) August 11, 2023

Sapevo che ci fosse qualcosa che puzzava da ieri quando si sono inventati qualcosa di troppo. Mettetevi il cuore in pace Samardzic non arriverà. — DDA (@DDAdjustment) August 11, 2023

Mediche con questo problema che era nell aria.

Sei già esposto per Lukaku ,poi con Scamacca ora questa cosa di Samardzic.

Far fare le visite con questa incertezza è stata una cosa da dilettanti — L.U.C.A. (@BiffiLuca) August 11, 2023