Auoar fuori, Mourinho non lo sostituisce: cosa è successo

Decisione netta di José Mourinho durante l’amichevole contro il Partizan di Tirana: fuori Aouar dopo ripetuti falli subiti

José Mourinho show, ancora una volta. Lo ‘Special One’ non si smentisce mai e non manca di far parlare di sé anche nel corso dell’amichevole contro il Partizan di Tirana, match terminato con il punteggio di 2-1 (El Shaarawy e Belotti i marcatori giallorossi).

Una partita che, soprattutto nei minuti finali, è stata caratterizzata dai continui falli dei calciatori di casa ai danni di Aouar, neo-acquisto giallorosso. Il francese è stato preso di mira dagli avversari e Mourinho non ha gradito il trattamento ricevuto dal suo calciatore. Così, dopo aver avuto un confronto con il tecnico del Partizan Zekic, ha deciso di far uscire dal campo Aouar, senza poterlo sostituire.

Così la Roma ha chiuso la partita in dieci uomini. Mourinho però ha preferito preservare l’integrità fisica del centrocampista francese in vista dell’esordio in campionato contro la Salernitana ed in attesa dei rinforzi che attende per puntare alla Champions.