Allegri via dalla Juventus: la nuova panchina è clamorosa

Il futuro di Max Allegri si sta prendendo nuovamente le luci della ribalta: ecco la nuova indiscrezione rilanciata da Sportmediaset

Impegnata nell’amichevole contro l‘Atalanta in programma tra poche ore, la Juventus di Max Allegri prosegue il suo percorso di avvicinamento in vista dell’inizio della prossima stagione.

I bianconeri vogliono partire forte per provare a lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Sotto questo punto di vista nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti in sede di calciomercato, con la ‘Vecchia Signora’ che sotto traccia sta lavorando per rinforzare un organico che soprattutto in alcuni reparti sembra necessitare di qualche rinforzo.

Dopo due stagioni piuttosto negative, Max Allegri sa di giocarsi molto. Blindato da un ricco contratto biennale, il tecnico livornese ha rispedito al mittente le insistenti sirene arabe delle scorse settimane. Allegri vuole riportare la Juve al vertice, riscattando annate deludenti nei quali la compagine bianconera ha fatto fatica a tenere il passo delle competitors. Tuttavia il suo futuro, salvo clamorosi colpi di scena, sembra essere lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Allegri sulla panchina dell’Italia: scenario a sorpresa

A fare il punto della situazione sui possibili risvolti della questione Allegri è Sportmediaset. Secondo quanto riferito, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe essere ingolosito all’idea di approdare sulla panchina dell’Italia.

Ricordiamo che Mancini è legato alla Federazione italiana da un contratto in scadenza nel 2026. In caso di fallimento della spedizione azzurra con vista Euro 2024, però, non potrebbero essere esclusi clamorosi colpi di scena. Ecco allora che la candidatura di Allegri potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Al momento si tratta soltanto di una suggestione e una trattativa concreta, sotto questo punto di vista, non è stata ancora imbastita.

Né per il momento possono esserci le condizioni propizie per intavolare il tutto. Ragionando sul lungo periodo, però, l’opzione Nazionale potrebbe intrigare e non poco Allegri, che a Coverciano (tra l’altro) lo scorso giugno ha tenuto una lezione agli allievi dei corsi Uefa Pro e Uefa che fanno capo alla Scuola Allenatori. Segnale evidente che il lavoro di Allegri e il suo modus operandi è apprezzato dalla FIGC, che potrebbe puntare su Allegri in caso di flop di Mancini. Per adesso, come già ribadito, si tratta solo e soltanto di un’idea. Staremo a vedere, però, se ci saranno sviluppi importanti in tal senso.