Addio Milan: ha trovato squadra, ceduto subito

Si smuove il calciomercato del Milan in uscita: se ne va un altro giocatore, ma rimarrà in Serie A. Ecco di chi si tratta.

Sembra essersi definitivamente sbloccato il mercato in uscita del Milan. Dopo De Ketelaere, ormai vicinissimo all’Atalanta, anche un altro giocatore sembra avere finalmente trovato una nuova sistemazione.

Per lui, infatti, non sembra esserci ancora spazio all’interno della rosa di Pioli, che preferirebbe mandarlo nuovamente in prestito dopo un’annata di alti e bassi tra le fila del Lecce l’anno scorso.

Ecco quale potrebbe essere la sua nuova destinazione: per lui è corsa a due al fotofinish.

Calciomercato Milan, Colombo tra Genoa e Cagliari

Il calciatore in questione è Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lecce, neopromossa in Serie A, mettendo a segno 6 reti. Per lui, che attualmente è ancora tra le fila dei rossoneri, sembra prospettarsi un’altra stagione in Serie A: su di lui c’è un interesse sempre più forte del Genoa e del Cagliari.

I liguri, però, sembrano essere favoriti rispetto ai sardi, complice l’ottimo rapporto con i rossoneri dopo la chiusura della cessione a titolo definitivo di Messias. Per il prodotto del settore giovanile lombardo, invece, la formula dovrebbe essere ancora quella del prestito.

Un’altra occasione importante per il ragazzo che non ha mai nascosto alla società di volere andare a giocare, cercando di trovare spazio il più possibile, fatto che quasi sicuramente al Milan non sarebbe riuscito ad ottenere, complice l’assai ingombrante presenza di di Giroud, Leao ed Origi.