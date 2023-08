Messias lascia il Milan ma resta in Serie A: destinazione a sorpresa

Dopo i roboanti colpi in entrata i rossoneri si concentrano anche sul fronte giocatori in uscita

Il Milan è stato uno degli indiscussi protagonisti di questa estate di calciomercato. La dirigenza ha messo a segno tanti colpi importanti per lanciare l’inseguimento allo scudetto; ora però deve anche lavorare sulle cessioni.

E una cessione sta per arrivare. Junior Messias lascerà Milanello. Scivolato indietro nelle gerarchie dopo gli arrivi di Pulisic e Chukwueze, il brasiliano ha trovato una nuova sistemazione. Si accaserà al Genoa, ambiziosa neopromossa che vuole rimanere in Serie A e si sta concretamente rafforzando. I liguri, dopo l’importante acquisto di Retegui, piazzano un altro colpo nel reparto offensivo, garantendo a Gilardino un attacco di assoluta qualità.

I giocatori in uscita dal Milan

Dopo gli 8 colpi in entrata che hanno cambiato volto alla formazione di Stefano Pioli, Furlani e Moncada si stanno concentrando sulle uscite.

Definita la situazione Messias, che lascerà quindi Milano alla volta di Genova, restano ancora da sistemare alcuni calciatori. Su tutti Charles De Ketelaere, che sembrava prossimo alla firma con l’Atalanta. Tuttavia le richieste del calciatore e del suo entourage hanno frenato la trattativa, che è ancora lontana dalla conclusione. Nel pacchetto difensivo, dopo aver ceduto Matteo Gabbia in prestito al Villareal, restano da sciogliere i dubbi relativi al futuro di Fodè Ballo-Tourè. Il terzino sinistro, rimasto fuori dalla tourneè negli States, è finito nella lista degli esuberi, ma ha rifiutato le offerte giunte per lui dalla Germania, lasciando la fascia mancina del Milan in stallo. Situazione difficile anche quella di Mattia Caldara, rientrato dal prestito allo Spezia e confinato ai margini della rosa rossonera. In avanti continua a tenere banco l’intrigo Divock Origi: Pioli non vorrebbe tenerlo ma scarseggiano le offerte, con la società che spera di potergli trovare una destinazione nell’ultima fase di questo calciomercato.