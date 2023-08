Triangolo da derby: l’Inter trova il sostituto al Milan

Anche in sede di calciomercato si gioca una sfida intensa tra Inter e Milan, con le società che vogliono sbloccare delle trattative.

Dopo essere state le squadre principali delle ultime stagioni in Serie A, nello scorso campionato Inter e Milan non sono mai state veramente coinvolte nella lotta al titolo. Le belle prove in Europa hanno salvato la stagione, ma Inzaghi e Pioli hanno bisogno di completare la rosa.

L’obiettivo dei tecnici è quello di arrivare quanto più pronti possibile in vista dell’inizio del campionato e le due milanesi sono dentro a un clamoroso triangolo di mercato. Inter e Milan stanno infatti trattando in modo serrato con il Bologna, ma si potrebbe creare un effetto domino che andrebbe a risolvere i problemi di tutte le squadre in questione.

Arnautovic all’Inter e Dominguez al Milan: ecco come si sbloccano le trattative

Da inizio anno l’Inter sta cercando un sostituto in attacco a Romelu Lukaku e dopo tanti tentativi andati a vuoto, la dirigenza al momento sta puntando su Marko Arnautovic. L’austriaco del Bologna conosce molto bene l’ambiente Inter, da giovane vi giocò nell’anno di grazia 2009-10, e non disdegnerebbe un ritorno a Milano.

Per acquistarlo, i nerazzurri avrebbero offerto al momento 8 milioni di Euro, con il Bologna che ne chiede 15. La trattativa si sbloccherebbe con l’inserimento di Stefano Sensi, come riporta Gianluca Di Marzio, che in Emilia avrebbe modo di giocare con continuità e riprendersi dopo i continui infortuni.

Proprio l’inserimento di Sensi potrebbe diventare una manna dal cielo per il Milan, con il Bologna che avrebbe il rimpiazzo di Martin Dominguez. I rossoneri a quel punto avrebbero modo di affondare per l’argentino che è valutato 12 milioni di Euro. Il Diavolo, come riporta il Corriere della Sera, lo pagherebbe con i soldi ricavati dalla cessione di Krunic al Fenerbahce.