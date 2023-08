Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 11 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 11 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ titola in prima pagina con ‘Inter, che fai?’ con un numero ‘9’ incastonato. L’interrogativo è chiaro e relativo alla scelta dell’attaccante: in evidenza le foto di Arnautovic e Taremi, i due nomi principali al momento dopo il naufragio delle prime scelte. In taglio basso ‘Vlahovic, prove d’amore’ con Lukaku sempre più lontano e ‘Osimhen non si muove’ col Napoli che lo blinda tra maxi-rinnovo e clausola. Di spalla ‘Scudetto a ostacoli’ con l’elenco di tutti i problemi delle cinque favorite e ancora ‘Kane saluta: lo aspetta il Bayern. Psg, fuori pure Neymar’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ in prima pagina c’è ‘Osi resta’. Il Napoli avverte gli arabi e l’agente del nigeriano mentre De Laurentiis sottolinea: “C’è un contratto per altri due anni e va rispettato”. Di spalla ‘Arnautovic ha scelto: vuole l’Inter’, poi ‘Lukaku-Juve, si va avanti’ e ‘Beltran vola a Firenze’. In taglio basso ‘Ecco la Coppa Italia: il Bologna all’assalto’ e ‘Premier da 11 miliardi ma Kane va al Bayern’.

Infine ‘Tuttosport’ che apre con ‘Max, sentito Cambiaso?’ L’esterno tornato dal prestito al Bologna dice “Sono qui per attaccare, non per difendere” e intanto Giuntoli va su Carlos Augusto. E poi ancora ‘Tameze si lancia: “Toro da Europa”‘. Di spalla ‘Telenovela Osimhen: “Resta a Napoli”‘, come tuona De Laurentiis. Poi ‘Fiorentina boom! 25 milioni per Beltran’

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 11 agosto 2023

Sui quotidiani esteri, dando uno sguardo soprattutto in Spagna, la questione centrale è il brutto infortunio di Courtois che si rompe il crociato e rimarrà fuori per tutta la stagione.

Su ‘AS’ in prima pagina il titolo è ‘Il Real Madrid cerca un portiere’. Bono del Siviglia è l’opzione preferita dai Blancos ma ci sono anche altri nomi come Keylor Navas, Mamardashvili, Kepa e Unai Simon. Sul ‘Mundo Deportivo’ invece si parla di quello che potrà essere il grande colpo a effetto dei blaugrana per chiudere la campagna estiva: ‘Preme per Ney o Joao’. Quindi lo scippo di Joao Felix all’Atletico o il ritorno clamoroso di Neymar.