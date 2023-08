“Offerta per acquistare la Roma”: la smentita nel comunicato UFFICIALE

Arriva il comunicato ufficiale della Roma in merito alle notizie di una possibile offerta per rilevare il club

È di queste ore la notizia di una presunta offerta da parte dell’imprenditore pugliese Raffaello Follieri per rilevare le quote societarie della Roma: arriva la nota della proprietà giallorossa.

La famiglia Friedkin smentisce presunte offerte per acquistare la Roma. Arriva il comunicato ufficiale del gruppo che detiene le quote del club giallorosso in merito alla notizia di un presunto interessamento da parte dell’imprenditore pugliese Raffaello Follieri per rilevare il club.

In particolar modo, Follieri sarebbe interessato a rilevare la Roma per una cifra di circa 850 milioni di euro. Una notizia che, inevitabilmente, ha scosso l’ambiente giallorosso in un momento già delicato in vista della prossima stagione. Notizia che gli attuali proprietari del club capitolino hanno voluto prontamente smentire con una nota ufficiale diramata pochi minuti fa.

Roma, il comunicato dei Friedkin sulla presunta cessione del club

“In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa” si legge nella nota della Roma che “precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club”.

Nessuna offerta, dunque, per la cessione delle quote societarie. Inoltre, il gruppo Friedkin nella nota ufficiale ci tiene a sottolineare “di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale”.

Questa la posizione del gruppo Friedkin che tre anni fa prelevò le quote del club giallorosso dall’ex proprietario James Pallotta e che continua a voler puntare sul progetto giallorosso, smentendo così le notizie di una possibile cessione societaria da qui a qualche mese.