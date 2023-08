Lukaku-Juve il verdetto è chiaro: “Non ci sono altre soluzioni”

Il tempo passa ma uno dei nomi sempre al centro delle discussioni di mercato resta quello di Romelu Lukaku. Attorno al belga rumors, dichiarazioni e pareri si susseguono. Le parole di Massimo Giletti

Continua ad arricchirsi di nuovi capitoli la lunga telenovela riguardante il futuro di Romelu Lukaku. Giunti quasi alla metà di agosto il belga è ancora senza una sistemazione definitiva dopo l’ultima annata in prestito all’Inter fatta di alti e bassi e di una finale di Champions League che gli ha fatto rimediare parecchie critiche.

Con i nerazzurri ormai da tempo ampiamente fuori dalla corsa a Big Rom, continua a rimanere in piedi la pista Juventus, e nello specifico lo scambio col Chelsea con anche Dusan Vlahovic protagonista. Un sacrificio all’altare dei conti che servirebbe ai bianconeri anche per mettere a posto alcune cifre.

Ad oggi però la soluzione non è stata ancora trovata, al netto del fatto che l’attaccante belga non ha intenzione di restare in quel di Londra di rientro dal prestito. Una strada andrà trovata per chiudere il tutto, anche se una fetta del pubblico juventino non sembra gradire il nome dell’ex attaccante dell’Inter.

Calciomercato Juventus, Giletti sull’idea Lukaku: “Anche Boninsegna non fu accolto bene”

Sull’argomento Lukaku è intervenuto anche il noto conduttore televisivo Massimo Giletti, che da tifosissimo della Juventus ha detto la sua in un’intervista a ‘Notizie.com’: “E’ un’idea che deriva dal fatto che i bilanci sono in rosso e che altre soluzioni non ci sono al momento“.

Poi sulla vicenda Lukaku ha fatto anche un paragone: “Ricordo a tutti che anche Boninsegna non fu accolto bene , ma poi ci fece presto dimenticare la sua provenienza interista con l unica cosa che conta per un attaccante: i goal”.

Lo stesso Giletti non ci è andato giù leggero in merito alle aspettative nei confronti di una Juventus che lo ha deluso lo scorso anno: “Spero solo di non rivedere alcune partite vergogna come è capitato la passa stagione“.

Parere chiaro quello del conduttore tifoso juventino, che al netto di eventuali dubbi sembra mettere da parte anche le questioni ambientali su Lukaku.