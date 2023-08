Kane dice sì al Bayern, ma resta dietro Lukaku. Effetto domino su Vlahovic

Il Bayern Monaco ha il sì di Harry Kane, che sarà l’acquisto record del club: ma nella storia del calcio addirittura Lukaku ha fatto meglio.

La decisione è arrivata: Harry Kane ha accettato il Bayern Monaco e oggi effettuerà le visite mediche. Tottenham permettendo. Infatti, il club londinese sta ostacolando il trasferimento, revocando al calciatore il permesso di svolgere tutto l’iter che lo farà diventare un nuovo calciatore del Bayern.

Se dovesse realizzarsi questa operazione, si sbloccherebbe il mercato degli attaccanti che potrebbe vedere protagonista anche Vlahovic. Il serbo è stato inserito nella proposta di scambio per Lukaku, ma il Chelsea ha frenato dopo giorni intensi di negoziato. La Juventus proverà a non mollare la presa, magari attendendo una super offerta da parte del Tottenham per Vlahovic.

Ad ogni modo, ci sono tutti i presupposti per pensare che l’affare tra Tottenham e Bayern si concretizzi. Per il club bavarese, il centravanti inglese rappresenta l’acquisto più costoso di sempre: l’attaccante supera il record di Lucas Hernandez. Il difensore francese fu preso dall’Atletico Madrid per circa 80 milioni di euro nella stagione 2019-20. L’operazione Harry Kane, invece, supera i 100 milioni di euro con l’aggiunta dei bonus (circa 110 in euro, 100 in sterline).

Dunque, il centravanti della nazionale inglese diventa anche l’acquisto più costoso di sempre della Bundesliga, ma allargando il confronto con altri campionati, l’operazione con il Tottenham finisce addirittura fuori dalla top 10, alle spalle anche di Romelu Lukaku e Eden Hazard.

Harry Kane fuori dalla top 10 dei trasferimenti più costosi di sempre

L’operazione Gareth Bale al Real Madrid spalancò una nuova frontiera inesplorata del mondo del calcio. Il calciatore gallese nel 2013 si trasferì dal Tottenham al club madrileno per 100 milioni di euro, ed era il primo a superare quella soglia. Da quel momento in poi, si sono susseguiti numerosi colpi che hanno eguagliato o superato il record di Bale.

Persino Kane oggi supera l’ex Spurs nella classifica dei trasferimenti più costosi della storia del calcio, ma si posizionerà al 13° posto, sopra Pogba e sotto Romelu Lukaku. Infatti, il belga nel 2021 si spostò dall’Inter al Chelsea per 113 milioni. Fece addirittura meglio Hazard nel 2019 che dal Chelsea al Real passò per 115 milioni. Più recente il passaggio stratosferico di Declan Rice dal West Ham all’Arsenal per 116 milioni di euro, che si posiziona appena al 10° posto della classifica.

Andando più a fondo, possiamo notare che Joao Felix occupa la quinta posizione del ranking per esser stato protagonista nell’operazione dal Benfica all’Atletico Madrid per 127 milioni di euro. Fuori dal podio troviamo Coutinho, il quale nel 2018 si trasferì al Barcellona per 135 milioni. E ancora meglio fece il club blaugrana, acquistando Dembele dal Borussia Dortmund per 140 milioni di euro: è lui l’operazione più costosa dei catalani.

Al secondo posto troviamo Kylian Mbappé, che nel 2018 si trasferì dal Monaco al PSG per 180 milioni di euro. Impareggiabile al momento, invece, il numero uno Neymar, che nell’estate del 2017 lasciò il Barcellona per il PSG per 222 milioni di euro. La classifica, in ogni caso, può cambiare poiché il Liverpool sta chiudendo l’affare Caicedo per 127 milioni, che il Brighton di De Zerbi incasserà con il sorriso.