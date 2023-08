Eric Cantona che fine ha fatto? Dopo il ritiro i problemi con l’alcool: come sta oggi

Eric Cantona è una delle figure simbolo del calcio degli anni ’90. Geniale, carismatico e rissoso, oggi ha cambiato vita. Ecco cosa fa.

Originario di Marsiglia, Eric Daniel Pierre Cantona o più semplicemente Eric Cantona è un ex calciatore tuttora popolare e conosciuto anche al di fuori della Francia. Carismatico, con doti da leader e giocatore tecnico, Cantona era noto anche per la carica agonistica che metteva in ogni partita, talvolta anche lasciandosi andare ad interventi duri e fallosi.

Un ex attaccante completo che possedeva non soltanto il senso del gol ma anche una buona visione di gioco, che gli ha consentito lungo la sua carriera di servire non pochi pregevoli assist ai suoi compagni di squadra. Tuttavia il carattere litigioso e poco incline al rispetto delle regole e della disciplina ne limitò almeno in parte il potenziale e – in qualche modo – condizionò il prosieguo della carriera nei piani alti del calcio professionistico.

Figura iconica del calcio tra gli anni ’80 e gli anni ’90 del secolo scorso, con un passato da stella del Manchester United e non troppa fortuna con la nazionale francese, Eric Cantona oggi cosa fa? Come tanti altri ex, anche lui è rimasto in ambienti calcistici oppure il suo carattere bizzoso lo ha spinto altrove? Dopo qualche problema con l’alcol durante la sua carriera di calciatore, nei tempi odierni Cantona vive una nuova passione: la sintetica scheda illustrativa che segue, darà tutte le risposte.

Eric Cantona film

Forse non tutti sanno che Eric Cantona è una figura poliedrica. Non soltanto un talento calcistico fuori dal comune, ma anche la capacità di recitare. Per lui infatti c’è già una filmografia abbastanza abbondante: l’ex calciatore si è dato al cinema mostrando buone doti di attore.

Tra i suoi film più celebri abbiamo “L’onore delle armi” del 2007, “Il mio amico Eric” del 2009, “Switch” del 2011, “Les Kaïra” del 2012 e “The Salvation” del 2014.

Probabilmente tra questi “Il mio amico Eric” è il film più noto e significativo, in cui Cantona ha recitato. Nella trama – un mix perfetto tra commedia e dramma – si scopre che l’ex atleta, diretto da Ken Loach, recita nella parte di se stesso.

Da notare che la sua partecipazione al mondo del cinema gli ha consentito di esplorare una nuova carriera dopo il calcio e di guadagnare ulteriore riconoscimento internazionale, diventando di fatto una figura trasversale e non meramente ‘calcistica’.

Eric Cantona calcio al tifoso

Tutti gli appassionati che hanno seguito il calcio negli anni ’90 ma anche coloro che conoscono bene la figura di Cantona, sanno probabilmente dell’episodio del calcio al tifoso che lo ha visto protagonista. Ebbene, l’incidente avvenne nel gennaio 1995, durante una partita di calcio di Premier League: all’epoca Eric militava nel Manchester United, opposto nella gara al Crystal Palace.

Ad un certo punto del match, Eric Cantona fu espulso per un’azione fallosa – non un evento eccezionale per lui – e proprio mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, fu provocato con insulti da un fan del Crystal Palace.

La reazione del calciatore fu sproporzionata perché lo colpì addirittura con un calcio volante. Ovviamente il gesto non mancò di avere conseguenze pesanti: per lui squalifica di otto mesi e una ingente multa. Inoltre il fatto condizionò la sua carriera, pur rimanendo tra i più ricordati e chiacchierati della storia del calcio. Ma d’altronde Eric Cantona non ha mai brillato in quanto a buona condotta sportiva e fair play.

Colletto alla Eric Cantona

La figura dell’ex atleta francese resta impressa nei ricordi degli appassionati del pallone anche per il cosiddetto “colletto alla Eric Cantona”. Si tratta infatti di un riferimento a uno stile di colletto di camicia o maglia da calcio, appunto reso celebre da lui: il colletto viene rialzato in modo vistoso, a rappresentare un ‘look’ ribelle e non convenzionale – insomma qualcosa di immediatamente riconducibile a Cantona.

Ebbene, la ragione per cui il “colletto alla Eric Cantona” è molto noto è presto detta: si tratta di un dettaglio dell’abbigliamento che – accennavamo – rimanda subito alla personalità carismatica di Cantona. Anzi il gesto del “colletto alzato” è divenuto un’icona del suo atteggiamento audace e della sua individualità assai spiccata.

Da notare che Eric Cantona mostrava spesso il colletto rialzato non soltanto nelle partite di calcio, ma anche durante le interviste e le apparizioni pubbliche. Una mossa abile che ha sicuramente contribuito a renderlo una figura in qualche modo iconica.

Pubblicità di Eric Cantona

La sua figura inconfondibile, carismatica e in grado di ‘bucare lo schermo’ non poteva che essere utilizzata in vari spot pubblicitari. Ecco perché nel corso degli anni Eric Cantona è stato visto in spot di noti marchi quali L’Oréal, Hugo Boss o Kronenbourg.

Di particolare rilievo anche lo spot per Eurostar, la compagnia ferroviaria ad alta velocità che collega il Regno Unito con l’Europa continentale, e per Nike. La nota catena di abbigliamento sportivo a fine anni ’90 fece realizzare uno spot molto originale in cui compariva non soltanto Cantona, ma una serie di noti calciatori dell’epoca, tra cui il nostro Paolo Maldini.

Cosa fa oggi dopo il ritiro?

Oggi Eric Cantona è una figura che continua ad essere assai popolare: il suo percorso nel mondo cinematografico non è terminato ed anzi la sua filmografia già piuttosto ricca indica che la professione dell’attore gli calza a pennello.

Vero è che in passato ha avuto anche un ruolo come dirigente calcistico negli Usa, ma nel 2014 fu licenziato a seguito di una.. rissa. Ma considerando che tipo di persona è Eric Cantona, anche questo dettaglio non può stupire.