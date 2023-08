Clamoroso Neymar, accordo totale: rescinde e firma per due anni

In un’estate di mercato segnata dal caso Mbappe, ecco un’altra bomba pronta a infiammare il calcio internazionale

Un clamoroso ritorno destinato a stravolgere gli equilibri dei top club europei. Nella sessione di calciomercato dominata dall’Arabia potrebbe essere uno storico club del Vecchio Continente a fare il colpo più importante.

Neymar ha trovato l’accordo totale per il suo arrivo al Barcellona. Come riportato dal giornalista del Chiringuito Josè Alvarez, il calciatore brasiliano starebbe preparando il suo clamoroso ritorno in Spagna. Intesa trovata sulla base di 13 milioni all’anno+ bonus per due stagioni, con opzione per il rinnovo. Un trasferimento che si candiderebbe ad essere il più importante di questo calciomercato estivo. I principali ostacoli sono due: Neymar deve prima trovare l’accordo per rescindere il suo contratto con il Paris Saint Germain e il Barcellona deve completare alcune operazioni in uscita. Se questi venissero superati, il ritorno in Spagna diventerebbe realtà.

Neymar-Barca, un amore mai finito

Quella di Barcellona è stata probabilmente la versione migliore di Neymar vista in tutta la sua carriera.

La gioventù del ragazzo, già stella nel suo Brasile, fece sognare milioni di tifosi catalani. Dribbling, assist e gol a profusione in una squadra stellare con Suarez, Messi, Iniesta e tanti altri. Un periodo d’oro in cui l’attaccante sembrava destinato a rappresentare il futuro del calcio mondiale. Tra il 2013 e il 2017 il fenomeno verdeoro ha collezionato 68 gol in 123 presenze, regalando spettacolo ai fortunati spettatori del Camp Nou. Poi il trasferimento record, per costo del cartellino e ingaggio. ll Paris Saint Germain pagò infatti 222 milioni al Barcellona per assicurarsi Neymar, offrendo al calciatore 30 milioni netti all’anno. Cifre da capogiro che furono il primato in entrambe le categorie. A distanza di 6 stagioni, quello stesso ragazzo brasiliano potrebbe tornare in Catalogna a far brillare quel cristallino talento che a volte si è eclissato in Francia.