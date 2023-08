Atalanta, sondaggio per Musso: Gasperini pronto a cederlo | ESCLUSIVO

Il mercato dell’Atalanta è incentrato soprattutto su attacco e difesa. Gasperini vuole una cessione tra Musso e Carnesecchi

Rivoluzione Atalanta in attacco. Dopo aver preso Toure e Scamacca, i bergamaschi potrebbero procedere con un’altra cessione oltre a quella milionaria di Hojlund. I ‘vecchi’ Zapata e Muriel, infatti, sono ancora nel mirino di Inter e soprattutto Roma.

Sistemato il reparto offensivo, i nerazzurri dovranno eleggere il portiere titolare di questa stagione. Nelle amichevoli importanti mister Gian Piero Gasperini – il quale ha già dichiarato che preferirebbe non vivere una stagione con due estremi difensori di livello alto – ha alternato Juan Musso, in campo con il Bournemouth e Marco Carnesecchi, che ha giocato contro l’Union Berlino. L’ultimo test di domani contro la Juventus dirà molto in vista dell’esordio in campionato contro il Sassuolo. Ad oggi, per nessuno dei due sono arrivate offerte all’altezza, ma nelle ultime ore le informazioni raccolte da Calciomercato.it hanno registrato un primo sondaggio esplorativo del Galatasaray per il portiere argentino. Il club turco cerca un estremo difensore da affiancare all’ormai 37enne Muslera e tra i nomi sul taccuino c’è anche quello di Musso. La prima scelta dei giallorossi, impegnati nelle qualificazioni alla prossima Champions League, resta tuttavia quella di Ugurcan Cakir, che milita nel Trabzonspor.