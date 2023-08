“Vlahovic via a zero”: sorpresa amara per la Juve

Il futuro di Dusan Vlahovic tiene banco e per la Juventus spunta anche la possibile amara sorpresa: via a zero

Il Chelsea si tira fuori per Vlahovic. Il club londinese, almeno per il momento, non vuole continuare la trattativa con la Juventus per lo scambio con Lukaku, considerate soprattutto le condizioni economiche.

Troppo elevata la valutazione che il club bianconero fa del proprio numero 9 ed allora a Londra hanno detto stop, non chiudendo però la porta ad un aggiornamento nei prossimi giorni, magari se da Torino arrivasse un’apertura al rivedere al ribasso le cifre. Intanto c’è da considerare quale centralità avrà Vlahovic nel nuovo corso juventino.

Allegri, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, mostra fiducia nel proprio attaccante, ma è innegabile che il feeling tecnico tra i due non è mai scattato. Potrebbe accadere quest’anno, ma la Juve non ha voglia di correre rischi e si spiega così l’idea Lukaku e quella di cedere Vlahovic davanti all’offerta giusta. Una proposta che però finora non è mai arrivata. Ecco allora emergere anche un presunto rischio per i bianconeri: l’addio a zero.

Calciomercato Juventus: “Vlahovic non è vendibile”

A parlare di questo è Tony Damascelli nel corso del suo intervento mattutino su ‘Radio Radio’. Il giornalista parte da una convinzione: “Vlahovic non si vende, rimane a Torino e fanno un finanziamento”.

Una considerazione che porta Damascelli a parlare anche del futuro con un rischio (in realtà almeno temporalmente molto lontano) di un addio a zero dell’ex Fiorentina: “C’è un rischio per la Juventus: che Vlahovic non rinnovi e poi nel 2026 vada via a zero. Rispetto a Chiesa c’è una differenza importante: Vlahovic ha 20 milioni lordi di contratto”.

Una cifra che ‘lega’ il serbo al club bianconero, visto che di club disposti a sborsare tale somma per lui non sembra esserci. Tanto che, stando a quanto riferito dallo stesso Damascelli “le ultime considerazioni fatte dalla dirigenza sono che il calciatore non è vendibile”. Insomma, difficile trovargli una sistemazione a certe cifre.