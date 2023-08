Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 10 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sui tre quotidiani sportivi italiani il titolo di apertura è dedicato alla vicenda Lukaku–Juve con il no arrivato dal Chelsea allo scambio con Lukaku. Così la Gazzetta dello Sport apre con il ‘Lukaku, doppio no’, facendo riferimento allo Stadium che “vota Vlahovic-Juve” e al Chelsea che blocca lo scambio. Spazio però anche alle amichevoli di agosto con i “Compiti di Ferragosto” per Inter e Milan: “Inzaghi vince a Salisburgo. Sommer stecca la prima. Centravanti: avanti Taremi” si legge sui nerazzurri. Per i rossoneri invece: “La difesa non funziona, Tomori in difficoltà ma Pioli si tiene Krunic”.

Sul Corriere dello Sport il titolo di apertura è sempre dedicato alla Juve: “Ce n’è per tutti” con riferimento al test in famiglia di ieri. Spazio anche alla vicenda Lukaku con un possibile nuovo vertice martedì. Quindi il mercato: Cajuste e Veiga per il Napoli, Arnautovic per l’Inter e Renato Sanches per la Roma. Infine, TuttoSport: “Respinti” il titolo di apertura riferito allo scambio Lukaku-Vlahovic. In taglio alto le vicende nerazzurre: “Inter show, ma Sommer e la difesa fanno acqua. Infine, il mercato del Torino: “Malinovsky vede Toro. Soppy-Singo quasi fatta”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 10 agosto 2023

I quotidiani esteri scelgono ovviamente altre notizie in apertura. In Inghilterra tiene banco la trattativa tra Kane e il Bayern Monaco ed ecco allora che il Mirror Sport apre con: “Herr we go…again”.

Marca, invece, dedica la prima pagina all’intervista fatta a Diego Simeone e alle sirene arabe: “Le offerte de Arabia no me hizo dudar, soy feliz en el Atletico”. Infine in Francia L’Equipe si concentra sui preliminari di Champions: “L’OM dans le dur” in riferimento alla sconfitta del Marsiglia contro il Panathinaikos.