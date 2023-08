Juve, al via le cessioni: ecco da dove arriva il tesoretto per il centrocampista

Il mercato della Juventus passa dalle cessioni, lo si ripete da settimane. La ‘Vecchia Signora’ è pronta a mettere da parte un bel tesoretto, per cercare di arrivare al centrocampista tanto cercato da Allegri

È il momento delle cessioni per la Juventus. La missione di Giuntoli è chiara: cedere al miglior prezzo possibile gli esuberi per far cassa e andare poi a caccia dei rinforzi utili per garantire ad Allegri una squadra che possa essere in lotta per lo Scudetto.

Il tecnico toscano aspetta soprattutto un centrocampista, reparto dove tutto gira intorno alle condizioni di Paul Pogba. Ecco perché Allegri vuole un volto nuovo in mediana con diversi nomi nel mirino di Giuntoli, partendo da Khephren Thuram e arrivando a Habib Diarra, ma anche Thomas Partey, Ryan Gravenberch e Sofyan Amrabat (più vicino però al Manchester United). Tanti i nomi sulla lista del nuovo football director.

Le cessioni però sono pronte: il primo sulla lista degli partenti dalla Continassa è Denis Zakaria. Vicino per settimane al West Ham, ma a spuntarla è il Monaco. Il club del principato è pronto a rinoconoscere alla Juventus 23 milioni di euro. E’ pronta a sbloccarsi anche la trattativa che riporta Luca Pellegrini nella capitale: il giocatore, avvicinato anche da Nizza e Milan, ha sempre voluto la Lazio. La trattativa tra i bianconeri e i biancocelesti si può chiudere con un prestito con obbligo di riscatto sugli 8 milioni di euro, vincolato a determinate condizioni (ad esempio, la qualificazione alle coppe europee per la squadra di Lotito). Come per Arthur-Fiorentina, il terzino può rinnovare confla Juve per spalmare il proprio ingaggio, per poi fare ritorno a Roma.

Calciomercato Juventus: i giovani in uscita, da De Winter a Soulè e Miretti

La rosa bianconera è da sfoltire e i numerosi giovani presenti in squadra con Allegri non possono restare tutti a Torino. Qualcuno in prestito e qualcuno a titolo definitivo andrà ceduto.

Un giocatore in uscita è Koni De Winter, manca il sì del giocatore ma col Genoa è tutto fatto. Prestito con obbligo riscatto fissato a 10 milioni. Il belga aveva anche estimatori all’estero, su tutti il Lille. Ieri sera il belga è sceso in campo all’Allianz nel vernissage estivo in famiglia. Per il “capitolo giovani” non finisce qui. Salernitana e Frosinone guardano con interesse alla Juventus per rinforzare le proprie rose. I ciociari, neopromossi, guardano a Facundo Gonzalez, Hans Nicolussi Caviglia e Matias Soulè… tutti da prendere in prestito secco. Sull’argentino, però, la dirigenza bianconera vorrebbe guadagnare qualcosa, vendendolo semmai a titolo definitivo per non meno di 10 milioni. I campani, dal canto loro, vorrebbero Fabio Miretti sempre con la formula del prestito. Su di lui ci sono anche Bologna e Monza. I brianzoli ci provano anche per Rovella, che vorrebbero riavere dopo l’ottima annata passata. Sul giocatore è tornata la Lazio, ma la Juve non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo.