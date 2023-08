Invasione di campo e caccia all’uomo: club “graziato”

Dopo i disordini in campo viene dimezzata la multa al club: accolto parzialmente il ricorso presentato dal club dopo i gravi fatti

Arriva la decisione sul ricorso: ammenda dimezzata nei confronti del club che si era appellato contro la sanzione arrivata nelle scorse settimane.

Sconto di pena per l’Espanyol: il club si è visto dimezzare la sanzione inflitta dalla giustizia sportiva spagnola dopo quanto accaduto lo scorso maggio. Dopo il triplice fischio del derby catalano con il Barcellona, quando la formazione blaugrana festeggiò la conquista del 27esimo titolo nazionale, alcuni supporter dell’Espanyol invasero il terreno di gioco creando un fuggi fuggi generale.

Il tutto accadde mentre Lewandowski e compagni festeggiavano a metà campo la vittoria della Liga. I tifosi dell’Espanyol furono protagonisti di una violenta invasione di campo dopo il 4-2 nel derby che decretò la retrocessione in seconda divisione. Scattò così una vera e propria caccia all’uomo che portò all’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. Lo scorso 29 giugno, il giudice istruttore nominato dalla Commissione per la concorrenza aveva punito il club con la chiusura dello stadio per due partite una multa di 25mila euro.

Scontri dopo Barcellona-Espanyol: pena dimezzata

Il club si era appellato contro la decisione, ottenendo uno sconto di pena: dimezzata a una giornata la chiusura dello stadio per l’Espanyol che, dunque, potrà riabbracciare il proprio pubblico prima del previsto.

Confermata la multa inflitta al club mentre è stato dimezzato il numero di giornate di partite a porte chiuse per la società catalana. Una decisione legata all’impegno messo in campo dal club che ha rafforzato il personale di sicurezza, aumentando del 60% il numero delle guardie di sicurezza e del 15% quello degli ausiliari)

In questo modo, l’Espanyol giocherà sol una partita a porte chiuse, quella in programma il prossimo 19 agosto contro il Racing Santander. A partire dalla seconda gara interna, il 3 settembre, la squadra potrà contare sul supporto dei suoi tifosi di fronte all’Amorebieta.