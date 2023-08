Inter e Sassuolo l’hanno fatto di nuovo: dopo Frattesi-Mulattieri si chiude un altro colpo

Nuovo affare in vista per Inter e Sassuolo, con le società che sono pronte a chiudere un’altra trattativa dopo quella Frattesi-Mulattieri.

Inter e Sassuolo sono tra le società più attive in sede di calciomercato in questa estate 2023 e i grandi colpi potrebbero continuare. Già a giugno il passaggio di Davide Frattesi in nerazzurro e quello di Samuele Mulattieri in neroverde ha fatto molto discutere.

Inzaghi ha avuto così modo di mettere le mani sul miglior giovane prospetto italiano a centrocampo, trovando l’immediato rimpiazzo per Brozovic, mentre Dionisi punterà su un attaccante che è stato determinante l’anno scorso per la promozione in A del Frosinone. Questo scambio non sarà però l’unico, infatti le due società sono al lavoro per un ulteriore affare.

Niccolò Corrado verso il Sassuolo? L’Inter lo rivuole

In questi anni il settore giovanile dell’Inter è stato sicuramente uno dei più floridi. Tra i giovani nerazzurri di talento non si può non citare il terzino sinistro Niccolò Corrado, con quest’ultimo che dopo una serie di prestiti, nel 2022 è stato acquistato dalla Ternana.

In Umbria ha dimostrato il proprio talento, rivelandosi uno dei migliori della categoria, per questo motivo è molto ambito. Come riporta Goal.com, sarebbe proprio l’Inter a volerlo riportare a casa, per poi girarlo in prestito o al Genoa o soprattutto al Sassuolo.

I legami molto solidi tra le società lombarda e quella emiliana sarebbero un grosso incentivo per far debuttare Corrado in A con la maglia neroverde e avere così la possibilità in futuro di tornare a Milano, emulando così la trafila di Federico Dimarco, altro collega della fascia sinistra.