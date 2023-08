Inter, doppietta per Inzaghi: ecco Samardzic e Audero | VIDEO CM.IT

L’Inter accoglie Samardzic e Audero: visite mediche e firma per i due nuovi acquisti

Giornata di visite mediche in casa Inter: oltre a Emil Audero, iter medico in corso anche per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, arrivato a Milano nella serata di mercoledì come l’ormai ex portiere della Sampdoria, dopo le visite ‘lunghe’ all’Humanitas di Rozzano ha raggiunto il Coni a Milano per l’idoneità medica. Primo contatto per Samardzic con l’ambiente nerazzurro, con il classe 2002 accolto da un nutrito gruppo di tifosi.

🎥 🇷🇸 #Inter – Visite mediche in corso anche per Lazar #Samardzic: il centrocampista serbo, accolto dai tifosi nerazzurri, al Coni per l’idoneità agonistica. L’ormai ex #Udinese firmerà nelle prossime ore un contratto fino al 2028 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/qg03KkmMIA — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 10, 2023

Nelle prossime ore il nazionale serbo sarà in sede per la firma sul contratto quinquennale fino al giugno 2028 e l’ufficialità. Operazione da 20 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio, con Fabbian che farà il percorso inverso trasferendosi all’Udinese (4 milioni con recompra per l’Inter fissata a 16 milioni di euro).

🎥 #Inter – Emil #Audero al Coni per la seconda parte di visite mediche: prime foto con i tifosi, nel pomeriggio la firma in sede. Arriva in nerazzurro dalla #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto (obbligo a determinate condizioni) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/NM37DUGdfA — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 10, 2023



Audero invece sarà il vice Sommer e si accaserà alla corte di Simone Inzaghi in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo (7 milioni) a determinate condizioni.