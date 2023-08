Due giocatori in cambio di Barella: parte l’assalto

Nicolò Barella torna al centro di numerose voci di mercato: il centrocampista dell’Inter nel mirino di molti club

Il nome di Nicolò Barella può tornare prepotentemente al centro del mercato: scatta l’assalto al centrocampista nerazzurro, tra i punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi.

Non solo le mani del calcio arabo sui campioni della Serie A. Anche la Premier League ha pescato e proverà a farlo ancora dal massimo campionato italiano. Dopo Tonali, un altro centrocampista italiano potrebbe lasciare la Serie A per raggiungere l’Inghilterra: si tratta di Nicolò Barella, 9 gol e 10 assist in 52 presenze con la maglia dell’Inter nel corso della passata stagione.

Elemento fondamentale nello scacchiere tattico dell’Inter di Simone Inzaghi, si tratta di uno dei migliori centrocampisti italiani e in generale del campionato di Serie A. Ecco perché, dopo Sandro Tonali, finito al Newcastle United, ora c’è Nicolò Barella nel mirino di alcuni importanti club di Premier League. In particolar modo sulle tracce dell’ex Cagliari ci sarebbe Arsenal di Mikel Arteta.

Calciomercato Inter, l’Arsenal mette Barella nel mirino

Dopo aver sfiorato la vittoria dello scorso campionato di Premier League, l’Arsenal va a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di fare bene anche in Champions League. Dopo aver speso quasi 117 milioni di euro per ingaggiare Declan Rice dal West Ham e altri 115 milioni sono stati investiti per acquistare Kai Havertz e Justin Timber da Chelsea e Ajax.

Ora l’attenzione dei Gunners è rivolta al centrocampo e Nicolò Barella sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per sostituire Thomas Partey. Un affare nel quale il club inglese potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Folarin Balogun e Takehiro Tomiyasu, nel mirino dell’Inter e ai margini del progetto dell’Arsenal.

Decisiva sarà la posizione di Simone Inzaghi il quale potrebbe opporsi ad una eventuale cessione di Barella. Del resto, il tecnico nerazzurro per l’attacco avrebbe preferito Alvaro Morata dell’Atletico Madrid mentre Balogun è un pallino dell’AD Marotta.