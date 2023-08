Allarme Maignan dopo l’operazione, Milan sotto assedio

Preoccupazione in casa Milan: calciatore nuovamente operato, il club rossonero ora finisce sotto assedio.

Estate pirotecnica per il Milan. Tante emozioni, addii e nuovi arrivi. Tutto è cominciato con l’ultimo saluto a Ibrahimovic, poi la rottura dei rapporti tra proprietà e Maldini e Massara e infine l’addio a sorpresa di Tonali. I colpi non sono mancati.

Il club rossonero è uno dei più attivi in Europa sul mercato. Tante operazioni nel giro di pochi giorni, con il chiaro obiettivo di ritornare a giocarsi un posto in cima alla classifica e sfidare Inter, Napoli e Juventus per lo Scudetto.

Nelle ultime ore, però, è arrivata a Milanello una notizia che fa aizzare le antenne a tutti i tifosi. Infatti, Mike Maignan potrebbe finire nel mirino di un top club europeo.

Bayern, Neuer preoccupa dopo l’operazione: Maignan nuovo obiettivo

Lo scorso dicembre, Manuel Neuer si è infortunato durante una gita in montagna. Era in vacanza e durante un giro sugli scii ha subito una frattura alla gamba destra. Ha subito un intervento immediato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca per il resto della stagione, con la speranza di tornare titolare per l’inizio dell’annata 2023-24. Pochi giorni fa l’estremo difensore del Bayern Monaco è stato nuovamente operato per togliere una placca di metallo dal perone della gamba destra. In allenamento però non è ancora a suo agio.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, durante gli allenamenti l’esperto portiere tedesco non riesce a calciare il pallone con fluidità con il suo mancino, la gamba che in questo momento sta forzando di più da quando ha subito le due operazioni post infortunio. Ed è grosso problema per Manuel che ha costruito la sua carriera con le sue capacità di palleggio e impostazione.

Che i tempi di rientro fossero lunghi era già noto. Ma il Bayern Monaco attualmente starebbe valutando di acquistare un nuovo portiere, poiché sospetta che il recupero di Neuer possa slittare ancora più in là, a 2024 già iniziato. Solo qualche giorno il club ha lasciato partire Sommer in direzione Inter e ora si potrebbe concretizzare una nuova trattativa con l’altra società di Milano. La dirigenza bavarese starebbe valutando l’opzione Maignan.

Il portiere del Milan non è il solo obiettivo del Bayern. Nella lista dei possibili nuovi acquisti c’è anche Diogo Costa del Porto. Si tratterebbe comunque di un investimento preciso, volto a rimpiazzare in maniera definitiva il numero uno Neuer, che a questo punto rischia di finire la carriera nel peggiore dei modi. Per l’inizio di campionato, i campioni di Germania in carica giocheranno con Ulreich. Contavano di ritrovare il loro titolare, ma le le cose sembrano essere cambiate in peggio.