Grossi guai dopo l’ufficialità di Sommer: dieci mesi di stop

L’Inter ha accolto Yann Sommer dal Bayern Monaco, club che ora si ritrova in difficoltà viste le condizioni fisiche precarie di Neuer. Le ultime notizie sul tedesco non sono incoraggianti

Dopo un lungo tira e molla l’Inter ha potuto finalmente accogliere l’erede di Andrè Onana tra i pali. Yann Sommer è divenuto il nuovo portiere della squadra di Simone Inzaghi, che lo ha lungamente inseguito fino al pagamento dei 6 milioni di euro necessari a strapparlo al Bayern Monaco.

“Non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l’atmosfera di Milano: è bello essere qui”, ha detto Sommer presentandosi all’ambiente nerazzurro ieri attraverso i canali tematici del club. La carica è tanta intorno all’estremo difensore svizzero ex Borussia Moenchengladbach, che ha lasciato il Bayern Monaco in una situazione piuttosto complicata da gestire.

Sommer era arrivato in Baviera con il compito di rimpiazzare l’infortunato Manuel Neuer che si era fratturato una gamba mentre sciava in periodo vacanziero, facendogli di fatto perdere tutta la seconda parte della passata stagione.

L’Inter prende Sommer e il Bayern ha il problema portieri: ancora guai per Neuer

La situazione di Neuer ora mette però nei guai il Bayern dopo la cessione di Sommer. I bavaresi hanno di fatto perso il portiere titolare della seconda parte di stagione senza sostituirlo e senza avere a disposizione il numero uno tedesco.

La ‘Bild’ ha infatti sottolineato come una vite sia stata addirittura rimossa chirurgicamente dalla gamba alla fine di maggio a Manuel Neuer, che per il momento è quindi ancora ai box. Guai in vista dunque per la società di Monaco di Baviera, che come evidenziato dalla Germania, potrebbe dover rinunciare ancora di più al proprio portiere.

Neuer infatti potrebbe stare fermo altri due mesi circa, tra le 6 e le 8 settimane, portando lo stop ad un complessivo di 10 mesi. Un periodo lunghissimo per un estremo difensore di 37 anni che ha peraltro vinto tutto in carriera, divenendo un pilastro del Bayern e della Nazionale. Ancora un tegola per i bavaresi, ritrovatisi senza portieri con l’addio di Sommer.