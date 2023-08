Accordo con la Juventus, affare da 59 milioni di euro

Accordo da 19 milioni di euro complessivi per la Juventus: Allegri può essere accontentato, ecco cosa manca per la fumata bianca

Dopo il test in famiglia, Allegri si aspetta qualche regalo dal mercato. Mancano meno di dieci giorno al debutto in campionato e la Juventus è ancora un cantiere in costruzione.

Giuntoli ha una missione ben precisa da portare a termine: prima le cessioni, soprattutto per quel che riguarda gli esuberi, quindi gli acquisti per accontentare il tecnico e mettergli a disposizione una squadra in grado di competere per lo scudetto.

Il dubbio più grande riguarda, al di là della questione Vlahovic, il centrocampo per il quale molto ruota intorno alle condizioni di Paul Pogba. Se il centrocampista francese dovesse mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici, tornato a mostrare tutte le sue qualità, è innegabile che la Juve farebbe un grande salto di qualità.

Ma Allegri vuole volti nuovi per non correre rischi ed ha un nome in cima alla lista dei suoi desideri: Khephren Thuram. Il 22enne transalpino, di proprietà del Nizza a cui è legato da un contratto fino al 2025, è il pallino dell’allenatore livornese e Giuntoli sta provando ad accontentarlo.

Calciomercato Juventus, accordo per Thuram: le cifre

Il problema è rappresentato dalla valutazione che ne fa il club francese. Il Nizza, infatti, non scende oltre i 40 milioni di euro per Thuram, una cifra che la Juventus non vorrebbe sborsare, soprattutto senza fare cassa prima con le cessioni.

Si lavora però lo stesso con il calciatore e, stando a quanto riportato dall’insider ‘enganche’ su Twitter, ci sarebbe un accordo già perfezionato. La Juventus avrebbe, infatti, raggiunto l’intesa con Thuram per un contratto di cinque anni da 3,5/3,8 milioni di euro annui più bonus per un totale che può arrivare a 19 milioni di euro, oltre ai bonus.

Un’intesa che per diventare effettiva ha bisogno di un passo non di poco conto: l’intesa tra i club con la Juventus che deve trovare il modo per soddisfare le richieste del Nizza (40 milioni, per un totale con l’ingaggio del giocatore di 59 milioni) per regalare ad Allegri il 22enne nato a Reggio Emilia.