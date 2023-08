Romario che fine ha fatto oggi? Le donne e un lavoro sorprendente

Romario è uno degli ex calciatori brasiliani più noti. Dopo la fine della carriera è ancora popolare, ma non per motivi calcistici.

Gli appassionati di pallone che hanno seguito questo sport negli anni ’90 del secolo scorso sicuramente ricordano bene l’attaccante Romario de Souza Faria, figura di spicco del calcio brasiliano dell’epoca. Soprannominato o Baixinho per via della scarsa statura, la punta infatti contribuì in modo sostanziale alla vittoria del Mondiale negli USA da parte del Brasile nel 1994, e fu autore di numerose prestazioni eccellenti con la casacca del Barcellona.

Oggi Romario non ha scelto di fare l’allenatore, come invece molti altri suoi ‘colleghi’ connazionali e non, perché il suo percorso è stato ed è ben diverso. Anzi inaspettato. Di che si tratta? Qual è l’attuale occupazione dell’ex stella del calcio Romario? Di seguito una sintetica scheda che racconta la vita odierna di colui che fece coppia con Bebeto nel Brasile del quarto titolo mondiale. I dettagli.

Daniellinha, Moniquinha, Isabellinha e Ivy figlie di Romario

Anche le figlie di Romario sono talvolta citate nelle notizie di gossip relative ad un ex calciatore, che resta figura popolarissima in terra verdeoro. In particolare ha fatto ‘clamore’ la recente news secondo cui una delle sue figlie, la nota influcencer Danielle Favatto, è sbarcata sulla piattaforma OnlyFans.

Da notare che la vita privata di Romario è sempre stata assai dedita ai piaceri della vita, come anche ai tradimenti. Non a caso l’ex calciatore ha tre matrimoni falliti alle spalle e figli riconosciuti avuti da ben quattro donne diverse. Il gossip racconta anche di tante scappatelle, che hanno reso Romario una figura molto chiacchierata in tutto il Brasile.

Isabelle Bittencourt chi è l’ex moglie di Romario? Età, Instagram

Più di una moglie per il viveur Romario, dato che ebbe un matrimonio tra l’altro con Danielle Favato e poi con la nota Isabelle Bittencourt, molto attiva nei social in Brasile e conosciuta per essere una delle donne tradite da Romario anche durante i ritiri per le partecipazioni alle coppe. Ad esempio quello per la Copa America 1997 in Bolivia.

Proprio il suo ex compagno di squadra Ronaldo raccontò delle abitudini di Romario, poco conformi al percorso matrimoniale. E per questo anche la cronaca rosa ha molto scritto su di lui negli ultimi decenni, destando la curiosità di tanti.

Ana Karoline Nazario fidanzata Romario? Differenza d’età enorme

E non possiamo dimenticare la notizia di qualche tempo fa secondo cui Romario ha “ufficializzato” sui social la sua nuova relazione sentimentale con la studentessa di economia Ana Karolina Nazario, più giovane di lui di ben 31 anni.

Ma evidentemente per i due il problema della differenza di età non sussiste. Ed ovviamente anche lei, come altre ex fiamme di Romario, non può non avere un profilo Instagram seguitissimo, in cui appare con lo stesso ex calciatore del Brasile e del Barcellona.

Patrimonio Romario

Secondo la fonte web non troppo attendibile Taddlr, Romario avrebbe un patrimonio netto di ‘soli’ 5 milioni di dollari, ma considerando la lunghezza e il prestigio della sua carriera di calciatore e il lavoro che fa oggi, c’è da sospettare che siano molti di più.

Romario cosa fa oggi

Una grande carriera di calciatore e dopo.. qualcosa di completamente diverso. Infatti Romario ha saputo sorprendere un po’ tutti, dedicandosi con impegno e zelo alla carriera in politica. Un percorso in ascesa, che lo ha portato nel 2021 addirittura a rivestire la carica di vicepresidente del Senato brasiliano.

L’ex attaccante della nazionale verdeoro dopo aver appeso le scarpette al chiodo, si candidò con il Partito Socialista Brasiliano diventando peraltro il sesto candidato più votato nella circoscrizione elettorale di Rio de Janeiro. Fu l’inizio del percorso che lo ha reso celebre anche a coloro che in Brasile non seguono il calcio.

In politica si è fatto notare anche in ‘chiave’ calcistica, dato che accusò l’organizzazione del campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile, indicando all’epoca come l’evento fosse divenuto l’occasione per dare spazio ad una estesa rete di corruzione e di lavaggio di denaro sporco. Ha anche manifestato pubblicamente critiche contro un volto noto e discusso, quale Sepp Blatter.

Ma non solo. Nel 2011 Romario denunciò lo scandalo dello “scippo” da parte della FIFA della Coppa del Mondo 2018, data alla Russia invece che all’Inghilterra. Insomma anche in politica Romario non è passato di certo inosservato.

Romario e Bebeto

Coppia d’oro ai mondiali americani di USA ’94 e che fece la fortuna della nazionale brasiliana, Romario e Bebeto hanno per lungo tempo proseguito un’amicizia che sembrava molto solida e che andava oltre il terreno di gioco.

Ma proprio nell’ultimo anno sono emerse inaspettate tensioni: infatti anche Bebeto ha scelto la politica, entrando però nella fazione opposta a quella in cui è Romario. Ecco allora l’inizio dei contrasti: proprio Romario ha accusato pubblicamente Bebeto di essere un traditore e una sorta di ‘saltimbanco’ della politica.

Non è mancata la risposta di Bebeto che, interpellato dai giornalisti sugli attriti con l’amico di una vita, lo ha definito ormai un po’ sclerotico per ragioni legate alla vecchiaia. Difficile immaginare ora un riavvicinamento tra i due. Ma si sa che la politica è in grado di spezzare anche le amicizie più forti.