Paolo Maldini che fine ha fatto oggi? Lo choc atroce dei tifosi

Paolo Maldini è l’ex difensore da molti ritenuto il più talentuoso di sempre. Dopo il ritiro è ancora nel calcio o ha scelto una nuova strada?

Chi non ricorda almeno qualche partita di Paolo Maldini? Probabilmente in pochissimi, perché si tratta di uno dei difensori con maggior talento della storia del calcio. Originario di Milano e con una carriera longeva tutta tra le fila dei rossoneri, Maldini si è distinto in numerose gare, anche con la nazionale.

Oltre ad essere corretto e carismatico in campo, tecnicamente era molto versatile, ambidestro e capace di giocare come difensore centrare, terzino destro e sinistro. Tra le sue doti, la velocità, la prestanza fisica, il senso della posizione, i tackle, le marcature, il gioco aereo e tutto ciò che rende temibile un difensore. In più non disdegnava, se opportuno, qualche incursione in avanti perché dotato anche di abilità offensive.

Ecco perché tutti coloro che amano il pallone, lo ricordano bene – in Italia come all’estero. Ma forse non tutti sanno qual è la sua vita oggi. La sintetica scheda illustrativa che segue, chiarirà che cosa fa e spiegherà se, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è ancora nel mondo del calcio oppure no. I dettagli.

Moglie Paolo Maldini

Un solido matrimonio lega l’ex difensore alla venezuelana Adriana Fossa, ex attrice e modella e oggi imprenditrice. E’ nata nel 1968 nella capitale Caracas. I due si sono conosciuti nel 1988, quando Paolo era agli inizi della carriera di calciatore professionista. Sei anni dopo le nozze, il 14 dicembre 1994 a Cassano d’Adda.

In verità il suo cognome rivela che non è venezuelana al 100%: infatti se è vero che la madre, Dianora Blanco, è componente di una delle famiglie più importanti del Venezuela, il padre è un imprenditore di origini italiane.

Da giovane Adriana Fossa ha girato il mondo come modella e ha sfilato per i più noti stilisti in passerelle prestigiose. La scelta di lasciare il mondo della moda avvenne dopo aver avuto i due figli da Paolo Maldini ed oggi la moglie del noto calciatore è attiva in ambito imprenditoriale e nelle attività di beneficenza.

Figli Paolo Maldini

Nel matrimonio tra Paolo Maldini e Adriana Fossa sono venuti alla luce due figli maschi, Christian, nato il 14 giugno 1996 e Daniel l’11 ottobre 2001. Non sorprende che entrambi abbiano scelto il percorso di calciatore.

Una curiosità proprio sui figli: dopo il ritiro dal calcio giocato, la società rossonera ha deciso di ritirare la maglia numero 3, per anni indossata proprio da Paolo Maldini. Quella maglia è infatti un’icona del Milan, un simbolo che fa pensare subito al fortissimo ex difensore.

Ecco perché le sole persone che potrebbero ancora avere assegnata detta maglia sono i suoi figli Christian e Daniel. Da notare che nel 2020 Daniel Maldini esordì in prima squadra del Milan, indossando però la maglia numero 98 e non la 3. Oggi il giovane calciatore è in prestito all’Empoli dal Milan.

Invece il primogenito Christian finora sta avendo un percorso più lontano dai riflettori e nella stagione 2022/2023 ha militato nel Lecco, club di Serie C.

Carriera da dirigente Paolo Maldini

Paolo Maldini tornò nell’ambiente Milan nel 2018, assumendo un ruolo dirigenziale. Fu infatti inizialmente direttore sviluppo strategico area sport e, nell’anno successivo, a seguito delle dimissioni di Leonardo, divenne responsabile dell’area tecnica.

Ma come i più informati già sapranno, da qualche mese i rapporti con la società hanno subito uno stop soltanto in parte inaspettato. Paolo Maldini ha dovuto rinunciare al ruolo tecnico, perché costretto di fatto al divorzio dalla squadra con cui soltanto poco tempo prima era riuscito a vincere uno Scudetto e a giungere tra le migliori quattro della Champions edizione 2022/2023.

Nonostante un rinnovo lo scorso anno fino al 2024, i rapporti tra Maldini e la società non erano più idilliaci da tempo. Questioni aperte come le divergenza di veduta sulla gestione della rosa e sul futuro dell’allenatore Pioli hanno pesato come macigni sul futuro rossonero di Paolo Maldini, che nonostante sia e resti un’icona del Milan, oggi si trova fuori dal nuovo progetto della società di proprietà americana.

Forse non tutti sanno che nel maggio 2015, in collaborazione con Riccardo Silva, Paolo Maldini ha fondato la società calcistica del Miami FC, ovvero il primo club calcistico professionistico della città della Florida. Per questo si può dire che nonostante il ritiro avvenuto nel 2009, l’ex calciatore è sempre rimasto nell’orbita del calcio, sua prima passione.

Cosa fa oggi?

Certamente Paolo Maldini ha dovuto ingoiare un boccone amaro. Il suo sogno era di proseguire con il Milan, il club che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e che gli ha dato la gloria. Ma la gestione dell’ultima stagione in rossonero ha deluso la proprietà. Il riferimento va alle scelte di calciomercato considerate fallimentari – in primis De Katelaere – e ad un non entusiasmante quinto posto finale in campionato (poi quarto per penalizzazione della Juventus).

Per il futuro ci sono diverse carte sul tavolo: oltre ai contatti con i club di calcio arabi, sempre più attivi e intraprendenti, lo avrebbe cercato anche il PSG per fondare un nuovo ciclo. La stessa nazionale italiana avrebbe pensato ad un ruolo ad hoc per Paolo Maldini, ma al momento di certo non vi è nulla.

Oggi Paolo Maldini è ufficialmente ‘sul mercato’, d’altronde un nome così non può che attirare l’attenzione di non pochi ambienti calcistici.