Iniesta che fine ha fatto oggi? Dalla depressione alla rinascita

Iniesta è uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi decenni. Moglie, famiglia ed alcune curiosità su di lui. E’ ancora calciatore?

Iniesta è un giocatore che chi ama lo sport del calcio sicuramente conosce molto bene. Spagnolo e nato a Fuentelbilla nel 1984, Andrés Giovanni Arturi Iniesta è una talentuosa mezzala che ha fatto la fortuna del Barcellona delle stelle e della nazionale spagnola. Suo il gol decisivo che diede la vittoria per 1 a 0 alla Roja nella finale del Mondiale del 2010 contro l’Olanda. Oltre ai tanti successi con la maglia di club, anche il titolo di campione d’Europa nel 2008 e nel 2012.

Soprannominato Don Andrés ma anche l’Illusionista per la sua abilità di ‘nascondere’ il pallone agli avversari, è ritenuto tra i migliori centrocampisti nella storia del calcio, come pure uno dei più rappresentativi calciatori spagnoli del panorama mondiale.

Da tempo Iniesta ha abbandonato il calcio europeo e c’è chi ha così perso le sue tracce. Cosa fa oggi? E’ ancora nel mondo del calcio? E se sì, con quale ruolo? A queste domande la scheda illustrativa seguente darà tutte le opportune risposte.

Anna Ortiz moglie Iniesta chi è?

Nonostante le apparenze di persona piuttosto riservata, Andrés Iniesta non è un calciatore che si sottrae completamente alle notizie sulla propria vita privata.

E’ sposato dal 2012 con Anna Ortiz, spagnola come lui. In particolare, la moglie è una fashion designer nata nel 1986 che, nel tempo, si è fatta notare non soltanto per essere una wag, ma anche per il suo bell’aspetto e le sue capacità professionali.

Peraltro è molto seguita su Instagram, dove ha più di 400 mila followers che guardano tutti i suoi post. Conserva comunque una certa riservatezza e non gradisce pubblicare scatti osé, a differenza di altre mogli di calciatori.

Figli Iniesta chi sono?

Valeria, Paolo, Siena e Romeo sono i nomi dei quattro figli che Andrés Iniesta ha avuto da Anna Ortiz. Su di loro non si hanno informazioni di rilievo, anche per la giovanissima età.

Della coppia invece sui social si sa qualcosa di più, dato che Andrés – come la moglie Anna – pubblica diversi contenuti sul web. In particolare l’account Instagram di Iniesta è seguitissimo, con più di 42 milioni di follower.

Depressione Iniesta

Alcuni anni fa Andrés Iniesta ha confessato di soffrire di depressione, un problema che oggi ha in gran parte superato. La fase più difficile è insomma alle spalle, anche se l’atleta ha spiegato che continua ad effettuare terapie e visite per tenere sotto controllo il suo stato di salute.

In un’intervista del 2020, in particolare, Iniesta ha chiarito che la pressione costante del calcio professionistico, le alte aspettative insieme con il correlato carico emotivo, hanno costituito elementi scatenanti questo disturbo così spiacevole. Oggi Iniesta fa una vita serena e la presenza della moglie e dei figli lo ha certamente supportato.

Perchè è soprannominato “Don”?

Il soprannome “Don” conferito alla mezzala rappresenta un segno di rispetto e ammirazione verso di lui. Di fatto chiamarlo così significa ribadirne la sua maestria nel calcio e la sua posizione di leggenda nel mondo sportivo.

Infatti nella lingua spagnola, la parola “Don” consiste in un titolo onorifico usato per esprimere rispetto verso chi lo riceve, ovvero un uomo di grande abilità, gentilezza e nobiltà d’animo. Qualità che Iniesta, calciatore dal grande fair play, ha sempre dimostrato di avere.

Ecco perché si può comprendere l’uso del termine ‘Don’: con esso si evidenzia il rispetto verso una figura di rilievo o di statura, anche di ambito sportivo.

Cosa fa oggi?

Andrés Iniesta dà un calcio alla depressione.. continuando a giocare. E’ infatti ancora un atleta e, all’età di 39 anni, ha appena cambiato casacca. Dopo l’esperienza nel calcio giapponese, cinque anni nel Vissel Kobe, Iniesta ha scelto il calcio arabo – come tanti altri in questo periodo.

L’ex faro del centrocampo del Barcellona ha scelto di ripartire dagli Emirati Arabi Uniti, ed infatti nella prossima stagione giocherà per il club Emirates FC, ovvero una squadra che milita nella massima competizione sportiva degli Emirati Arabi, l’UAE Arabian Gulf League.

Il centrocampista arrivato all’aeroporto di Dubai, è stato subito accolto come una vera stella. Il nuovo contratto di Iniesta è di un anno con opzione per il secondo. Ecco allora la nuova avventura calcistica del talento spagnolo: peraltro l’arrivo del giocatore a Dubai ha spento quelle chiacchiere che lo volevano all’Inter Miami con Messi, Busquets e Jordi Alba. Nessuna reunion con i grandi ex del Barcellona che vinceva tutto, ma un’esperienza in terra araba che allontana, almeno per ora, il giorno in cui Iniesta appenderà le scarpette al chiodo.