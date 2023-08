Accordo col Napoli, ne arriva un altro per Rudi Garcia

Novità nello staff tecnico del Napoli, che vede l’ingresso di un altro collaboratore per il nuovo allenatore Rudi Garcia

Un esperto con il quale il tecnico ha già lavorato in Arabia affiancherà i preparatori atletici e contribuirà al perfezionamento del lavoro quotidiano degli azzurri, pronti a cominciare la nuova stagione da campioni d’Italia.

Dopo i recenti arrivi di Natan e Cajuste, il Napoli si rinforza ancora. Questa volta però non nel rettangolo verde del Maradona, ma in panchina, dove è impaziente di sedere Rudi Garcia. Manuel De Maria, secondo quanto anticipato da ‘Tv Play’, sarà un nuovo membro dello staff tecnico del Napoli. Già al suo fianco nell’ultima esperienza all’Al-Nassr, tornerà al seguito dell’allenatore francese nella sua nuova avventura. Il preparatore atletico affiancherà infatti Paolo Rongoni e Francesco Cacciapuoti nella preparazione al lavoro quotidiano dei calciatori azzurri. Dopo il divorzio tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alcuni collaboratori del tecnico toscano hanno infatti deciso di non proseguire la loro esperienza in Campania. Ecco perchè la società è intervenuta con un nuovo innesto, volendo garantire a Garcia uno staff completo ed efficiente per la stagione che sta per cominciare.