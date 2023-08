Lukaku-Vlahovic e l’intreccio con Kane: “assist alla Juve”

Un nome tra i più in voga in questa sessione di calciomercato e un ipotetico trasferimento che sposterebbe gli equilibri

Il Chelsea, coinvolto in molte trattative di questa caldissima estate, avrebbe puntato uno dei calciatori più richiesti di questo mercato, ricevendo un secco no dalla squadra che ne detiene il cartellino.

Harry Kane infiamma il calciomercato. L’attaccante inglese, oggetto dei desideri del Bayern Monaco che sta facendo di tutto per aggiudicarsi il centravanti, è ancora un giocatore del Tottenham, che rifiuta fermamente ogni proposta. Nonostante il calciatore sia in scadenza nel 2024, il presidente Levy fa muro a tutte le offerte. Come riporta ‘Indykayla News’, anche il Chelsea, ancora alla ricerca del suo bomber, avrebbe fatto un sondaggio per la punta. La risposta, come di consueto, è stato un secco no, motivato anche dal fatto che il Tottenham non cederebbe mai il calciatore a nessuna squadra di Premier League.

Vlahovic, Lukaku e Kane, il futuro dei tre bomber

La telenovela che vede protagonisti i migliori attaccanti del calcio europeo non sembra lontanamente vicina alla sua conclusione.

Se il Bayern sembra rimasta l’unica reale pretendente per Harry Kane, rialzando anche l’offerta a 110 milioni per convincere il Tottenham, la situazione di Vlahovic e Lukaku appare più complicata. Le due punte hanno i destini incrociati e potrebbero rientrare nella stessa operazione di mercato. Allegri vuole Lukaku, il Chelsea, orfano anche di Nkunku che starà fuori per qualche mese, potrebbe puntare su Vlahovic. L’accordo tra i due club, che hanno intavolato la trattativa, potrebbe essere trovato sulla base di uno scambio tra i due calciatori più un importante conguaglio a favore della Juventus. Al momento però la distanza c’è ancora, con le squadre che sembrano in fase di stallo. Il domino delle punte del calcio internazionale si regge ancora su un sottilissimo equilibrio, vedremo quale trasferimento lo farà cadere.