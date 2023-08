Ronaldinho che fine ha fatto oggi? Ecco la nuova e sorprendente vita dell’ex fantasista giocoliere

Ronaldinho è un ex calciatore molto popolare per via del suo estro fuori dal comune. Oggi cosa fa? La risposta non è scontata.

Tutti coloro che apprezzano più l’estetica del calcio che il risultato a fine partita in sé, ricordano sicuramente un calciatore che a partire dai primi anni Duemila e poi per lungo tempo, ha saputo incantare gli stadi di mezzo mondo grazie a numeri da circo e giocate ad effetto – anche nei momenti più tesi delle partite. Proprio quei numeri che servono a spezzare gli equilibri e a creare situazioni di superiorità numerica, talvolta decisive.

L’autore di queste giocate di alta classe è Ronaldinho, pseudonimo di Ronaldo de Assis Moreira, attaccante fantasista di club quali il Gremio, il Barcellona, il PSG o il Milan ma anche della nazionale brasiliana, con cui ha vinto un mondiale nel 2002. Ronaldinho si è ritirato nel 2015 e per questo non pochi oggi ne hanno perso le tracce.

Ecco perché non manca chi si chiede cosa fa oggi e se è ancora nel mondo del calcio. Nel corso di questo articolo una scheda che ne ricostruisce in sintesi la sua situazione attuale, in modo da togliere questa curiosità ai tantissimi che amano il gioco del calcio.

Ronaldinho numeri famosi

Ronaldinho è stato un calciatore tecnicamente completo, anzi tra i più completi della storia del calcio. Il suo gesto tecnico più noto era l’elastico o “Flip-Flap”: di fatto con esso spostava rapidamente il piede sopra e intorno al pallone, cambiando direzione e oltrepassando il difensore con un movimento improvviso.

Ma altri suoi colpi di classe sono:

la rabona, ovvero un calcio fatto passando il piede dietro la gamba di supporto per colpire il pallone, dando luogo ad un effetto sorprendente per il difensore. Ronaldinho ha mostrato spesso questa abilità durante le partite;

ovvero un calcio fatto passando il piede dietro la gamba di supporto per colpire il pallone, dando luogo ad un effetto sorprendente per il difensore. Ronaldinho ha mostrato spesso questa abilità durante le partite; il “ No-Look Pass “, ovvero un passaggio eseguito senza guardare il destinatario della sfera. Molto spesso questo gesto è stato foriero di assist per gol di pregevole fattura;

“, ovvero un passaggio eseguito senza guardare il destinatario della sfera. Molto spesso questo gesto è stato foriero di assist per gol di pregevole fattura; il “ Sombrero “, ovvero il gesto dell’alzare il pallone sopra i difensori con il piede per poi passarli a lato;

“, ovvero il gesto dell’alzare il pallone sopra i difensori con il piede per poi passarli a lato; i “Flicks” e “ Backheels “: Utilizzava spesso tocchi creativi con la parte posteriore del piede per sorprendere gli avversari e creare spazio per sé e per i compagni di squadra;

e “ “: Utilizzava spesso tocchi creativi con la parte posteriore del piede per sorprendere gli avversari e creare spazio per sé e per i compagni di squadra; i calci di punizione con traiettorie imprevedibili e ricche di effetto, eseguiti sorprendendo i portieri.

Senza dimenticare i numeri con il pallone in puro stile giocoleria, numeri da vero e proprio circo del calcio, che talvolta eseguiva in partita e spesso durante gli allenamenti, scatenando l’euforia dei suoi sostenitori.

Ronaldhino età e patrimonio

Oggi Ronaldinho ha 43 anni e un patrimonio frutto del suo talento di calciatore. L’ex stella brasiliana secondo il sito web Mediamass avrebbe un patrimonio netto stimato in circa 275 milioni di dollari. In particolare egli deve la sua fortuna a intelligenti investimenti in azioni, proprietà e accordi commerciali di collaborazione in vari settori. Ronaldinho è anche proprietario di più ristoranti a Brasilia e di una squadra di calcio.

Da non dimenticare poi le fruttuose iniziative nei social network, come anche quelle legate alla promozione dei lavori nello stadio dell’Atletico Mineiro, al suo marchio di gin biologico R-ONE, al suo Vino de Campeones, come altresì a diverse comparsate come testimonial per brand e per video musicali da milioni di click su internet.

All’epoca della carriera di calciatore oltre agli ingaggi anche i contratti di sponsorizzazione, che portarono il Ronaldinho calciatore a fatturare circa 15 milioni di euro ogni anno. Ecco perché oggi il suo patrimonio non può che avere un valore molto alto.

Gaucho soprannome Ronaldinho: perchè si chiama così?

Ronaldinho ad inizio carriera era stato soprannominato Gaucho, perché è originario dell’area di Rio Grande do Sul – nello specifico Porto Alegre – nelle vicinanze dall’Uruguay. Non tutti sanno che la parola portoghese Gaúcho è un aggettivo usato proprio per identificare gli abitanti della provincia del Rio Grande do Sul.

A dargli questo soprannome fu in particolare uno dei più famosi telecronisti brasiliani, il quale all’epoca usava chiamare Ronaldinho quel Ronaldo che sarebbe divenuto Il Fenomeno. Quando Ronaldo de Assis Moreira realizzò il suo primo gol per la nazionale brasiliana, ecco che il commentatore diede al soprannome Ronaldinho il termine Gaucho, per non fare confusione con l’attaccante che avrebbe giocato poi nell’Inter.

Cosa fa oggi Ronaldinho?

Attualmente Ronaldinho, dopo una serie di vicende giudiziarie superate, è coinvolto in varie attività, in Brasile come all’estero. E’ insomma ancora richiestissimo come icona dello sport, ed anzi non ha smesso del tutto con il calcio giocato dato che ha iniziato a partecipare alle partite della Kings League con vecchie glorie del mondo del pallone. Nella vita è imprenditore e troviamo il suo nome associato a numerose iniziative commerciali.

Fisico Ronaldinho oggi?

Oggi Ronaldinho, a differenza di qualche anno fa in cui giocava ancora a calcio, non ha più il fisico “tirato” come quando era un professionista: come è normale che sia, non e non più dedito alla vita di atleta.

D’altronde ha abbandonato da tempo lo sport a livello agonistico: nei tempi odierni in campo lo vediamo soltanto sporadicamente, anche se sempre in ottima forma. Di certo il tocco magico che lo ha reso famoso non è cambiato.

Joao Mendes figlio Ronaldinho: dove gioca, età

Diciottenne, oggi il figlio di Ronaldinho – Joao Mendes – che è cresciuto calcisticamente nel Cruzeiro, è entrato nel settore giovanile del Barcellona. Da allora molte voci sul suo conto, e soprattutto quella secondo cui il giovane non avrebbe impressionato nei suoi primi allenamenti.

Al momento non si possono fare molte previsioni sul suo futuro, anche perché la concorrenza nel settore giovanile blaugrana è altissima. Tuttavia il suo cognome potrebbe in qualche modo favorirlo, e non sarebbe di certo il primo. Più informazioni su di lui in questa pagina.

Fidanzate Ronaldinho chi sono? Bigamia, matrimonio

Come per diversi altri calciatori brasiliani, anche per Ronaldinho non sono mancate le avventure, le scappatelle e i flirt più o meno pubblicizzati sulle riviste di gossip. Addirittura anni fa circolò la falsa notizia che l’ex calciatore avrebbe sposato le sue due fidanzate dell’epoca, notizia poi smentita categoricamente dallo stesso Ronaldinho, anche perché in Brasile la bigamia è vietata dalla legge.