Joao Mendes de Assis Moreira, chi è il figlio di Ronaldinho?

Ronaldinho, uno dei più grandi talenti della storia del calcio, ha un figlio; andiamo alla scoperta di Joao Mendes de Assis Moreira.

Uno dei giocatori che più di tutti hanno rappresentato il concetto di bellezza calcistica è stato Ronaldinho; il brasiliano, nella sua carriera, ha vestito maglie molto importanti riuscendo a far innamorare tutti gli appassionati di calcio grazie alla sua straordinaria qualità.

La sensazione è che Ronaldinho, per le sue capacità tecniche, avrebbe potuto fare molto di più anche se il ricordo lasciato nel mondo calcistico dal brasiliano è indimenticabile. Andiamo a vedere, ora, se anche il figlio può ripercorrere l’incredibile carriera fatta dal padre.

Caratteristiche fisiche, come gioca, piede, ruolo, somiglianze con il padre

Il figlio di Ronaldinho è un classe 2005 che gioca nel Barcellona Under18 (sottolineato anche dal tweet qui sotto) come punta centrale ma può essere impiegato anche alle spalle dell’attaccante visto la sua qualità. E’ alto 1 metro e 78 e usa prevalentemente il piede sinistro.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Iniziamo con il sottolineare, come riportato da Goal, come Joao Mendes ha iniziato all’età di soli quattro anni e questo proprio per testimoniare come il calcio sia stato fondamentale sin da subito per il figlio di Ronaldinho.

Dal punto di vista tattico, sempre stando a quanto riportato da Goal, rispetto al padre (esterno offensivo) gioca come attaccante centrale. Giocatore brevilineo, con una qualità notevole e in grado di essere pericoloso con il suo sinistro.

In questo video possiamo vedere alcune delle sue caratteristiche come proprio la finalizzazione.

Joao Mendes de Assis Moreira è anche molto abile nella progressione palla al piede e questo lo rende pericoloso per la difesa avversaria.

Da questo video si può evincere come il figlio di Ronaldinho sia dotato di una tecnica decisamente importante nonostante ancora lontana da quella del padre.

Bisogna anche sottolineare come arrivare al livello di Ronaldinho non sia per nulla semplice visto quanto era forte il brasiliano; possiamo sottolineare però una cosa e cioè che il figlio, nonostante il peso del cognome, possa pensare di avvicinarsi a quanto fatto dal padre.

La tecnica non gli manca e dunque non dobbiamo fare altro che aspettare per capire cosa potrà fare, a livello calcistico, Joao Mendes de Assis Moreira.