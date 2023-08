Milan, sfuma il colpo a centrocampo: Pozzo lo soffia ai rossoneri

Il Milan rischia di farsi sfuggire un talento adocchiato da tempo: il club di Pozzo potrebbe soffiarglielo clamorosamente

Mancano poche settimane alla fine del calciomercato estivo e il Milan lavora non solo alle trattative per la prima squadra, ma anche a quelle per il futuro. Ora, però, un obiettivo rischia concretamente di sfumare.

Si tratta di Daniel Daga, centrocampista nigeriano classe 2007 di proprietà dell’One Rocket adocchiato tempo fa dal Milan. Il divorzio tra il club rossonero e l’ex direttore tecnico Paolo Maldini, però, ha portato ad una frenata nel possibile affare, spianando la strada ad altre squadre interessate.

Sulle tracce del centrocampista con caratteristiche spiccatamente difensive c’erano e ci sono diversi club europei, tra cui il Watford della famiglia Pozzo. Già protagonista ai Mondiali Under 20 nonostante la giovane età (spegnerà 17 candeline il prossimo gennaio), piace anche a molti club di prima fascia (tra cui il Liverpool) ma ora il Watford si è mosso concretamente, garantendo al giocatore maggiore possibilità di trovare spazio in prima squadra contrariamente a società più importanti.

Calciomercato Milan, rischia di sfumare la commessa Daga

Il Watford è dunque in pressing su Daniel Daga e conta di chiudere l’operazione per ingaggiarlo a stretto giro di tempo. Il Milan resta sullo sfondo, ma le chance di un possibile inserimento dei rossoneri sono ormai ridotte all’osso.

Un mancato affare legato al divorzio col direttore tecnico Paolo Maldini, il quale aveva adocchiato il talentuoso centrocampista nigeriano, ora diretto al mercato inglese. E chissà che in futuro non possa arrivare in Italia, magari all’Udinese, visti gli ovvi e noti rapporti tra il club friulano e il Watford.