Maldini è pronto a ripartire: due proposte dopo l’addio al Milan

L’addio di Maldini dal Milan ha fatto rumore; l’ex leggenda dei rossoneri, però, potrebbe presto iniziare una nuova avventura

Il Milan, nella scorsa stagione, ha vissuto una vera e propria altalena di emozioni; in campionato le cose non sono andate come previsto con i rossoneri che hanno dovuto abbandonare la corsa scudetto a febbraio dopo un mese decisamente complicato con una serie di risultati piuttosto negativi. Meglio il cammino in Champions League anche se, in semifinale, i ragazzi di Pioli si sono dovuti arrendere di fronte alla superiorità dell’Inter.

La voglia del Milan, per la prossima stagione, è quella di lottare per lo scudetto e fare il meglio possibile nelle coppe. Una missione possibile considerando anche come si sta muovendo la società in questa sessione di mercato; bisogna, però, sottolineare come l’estate del club rossonero abbia avuto due colpi di scena, la cessione di Tonali (che ha fatto avere la giusta liquidità da reinvestire sul mercato) e l’addio di Maldini.

Una decisione non semplice da digerire per la tifoseria considerando l’importanza del giocatore e quanto ha fatto per il Milan nei suoi anni di carriera rossonera. La scelta del suo allontanamento la possiamo considerare come una sorta di nuovo inizio per il club semifinalista dell’ultima Champions League. Una nuova era che deve portare la squadra a grandi risultati; ovviamente sarà il campo a dare il giudizio definitivo. Maldini, però, nella prossima stagione potrebbe iniziare una nuova avventura; sono due le proposte sul piatto per l’ex difensore rossonero.

Paolo Maldini, una big pensa all’ex difensore: si tratta del PSG

Come abbiamo detto, dunque, Paolo Maldini ha due proposte sul tavolo per ripartire nella prossima stagione; come riportato da Gianluca Di Marzio si tratta di una big europea e una nazionale di calcio. Nel primo caso parliamo del PSG che, dopo aver affidato la panchina a Luis Enrique, sembra voler affidare a Maldini un ruolo importante in società; questo binomio potrebbe portare il club francese, finalmente, a dominare in ambito internazionale.

La nazionale che, invece, ha fatto una proposta ha Maldini è quella italiana; anche i nerazzurri hanno bisogno di un cambiamento considerando la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale e la sconfitta in semifinale di Nations League. E’ giusto sottolineare come non si sia a conoscenza sul ruolo che Maldini andrebbe a ricoprire con il PSG o con la nazionale italiana. L’ex difensore rossonero non ha ancora dato una risposta definitiva ma, nel corso della prossima stagione, potrebbe tornare a lavoro dopo il doloroso addio dal Milan.