Juve, Pogba lavora parzialmente in gruppo: i passaggi al J Medical e l’ipotesi del rientro

Nel corso della lenta estate di mercato della Juventus, uno dei protagonisti resta Paul Pogba. Non tanto per le sue gesta in campo, quanto per le voci sul futuro e sulle proprie condizioni di salute

Nel corso della tournée americana, il francese non è mai sceso in campo e stando a quanto riferito dallo stesso Allegri, è difficile ipotizzare un rientro del Polpo.

La rincorsa, partita prima degli altri, di Paul Pogba prosegue. In America il centrocampista ex United ha preso parte più agli eventi di merchandising che a quelli legati meramente all’aspetto sportivo. La sua preparazione prosegue in maniera distinta dal resto del gruppo squadra, con qualche apparizione negli allenamenti. Come testimoniato anche sui social ieri dalla stessa Juventus.

Per Pogba, i preparatori stanno pian piano aumentando i carichi di lavoro e le condizioni vengono testate quotidianamente. Sia in allenamento a livello personalizzato, sia nelle fasi col gruppo; aggregandolo alla squadra in maniera graduale e senza forzature.

Per il momento non c’è un’esatta deadline per rientro, si procederà e si valuterà di settimana in settimana, anche perché i membri dello staff medico della Juve non vogliono incorrere in ricadute a livello articolare (del ginocchio) e muscolare, come accaduto nei mesi scorsi. Per il rientro se ne parla non prima di settembre inoltrato in ogni caso e quindi dopo la prima sosta del campionato. Casualmente, proprio quando finirà il mercato in Arabia Saudita (il 20, per la precisione). I passaggi e i controlli al J-Medical sono periodici per valutare stato e miglioramenti; nell’ordine delle cose in casi delicati come questo.