Juve, per Pogba il mercato finisce dopo: occhio all’Arabia e ai nomi dei sostituti

La Juventus è al lavoro per costruire una rosa adatta alla stagione che sta per iniziare: dovrà essere né troppo corta, né troppo lunga. Date le sole due competizioni che vedranno protagonisti i bianconeri all’interno dei confini nazionali

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’, con un occhio ai bilanci e un occhio all’aspetto sportivo, è determinata nel dare a mister Massimiliano Allegri una rosa ad hoc. In tal senso, tiene banco la questione legata alle sorti di Paul Pogba.

Non più tardi di ieri, ecco un piccolo reel su instagram pubblicato dalla Juventus sul proprio account ufficiale. Ed ecco dunque il tacco di Paul Pogba, durante l’allenamento alla Continassa con la squadra. Musichetta simpatica sotto, pochi secondi “da Polpo vero”, quasi a dire ai circa 59 milioni di followers che Pogba c’è. Ed è tornato col gruppo squadra. È chiaro che ormai i tifosi bianconeri non ci caschino più, la parabola assurda della stagione del ritorno di Paul a Torino – con tutta la vicenda legata al menisco più volte raccontata – ha scottato profondamente l’ambiente bianconero, che non sa più cosa aspettarsi dal francese.

Va altresì detto che questa stagione non è partita nel migliore dei modi. L’arrivo una settimana prima degli altri compagni, per iniziare a lavorare. Tutto bellissimo, poi il weekend in Arabia Saudita. E la tournée made in USA vissuta da comprimario e uomo immagine. In mezzo, le voci dei dialoghi aperti tra la sua agente Rafaela Pimenta e la dirigenza bianconera. Il tutto, condito da un ingaggio netto di otto milioni a stagione più bonus. Insomma, una bella gatta da pelare per Giuntoli e Manna.

Calciomercato Juventus: per Pogba si guarda in Arabia, Thuram, Goretzka e Diarra i sostituti

La situazione legata a Paul Pogba ha assunto, settimana dopo settimana, alcuni tratti grotteschi. L’ingaggio è davvero pesante e le condizioni fisiche non danno certezze. Se arriva una opportunità giusta dalla Saudi Pro League, il francese può salutare.

Galeotto fu il weekend fuori porta nella penisola dell’Arabia Saudita. Per motivi religiosi si disse e si scrisse. Sarà, ma proprio lì doveva andare Paul Pogba, nel bel mezzo del calciomercato. Che poi, a ben vedere, potrebbe anche tornare utile alla Juventus. Già, perché dalle parole di Max Allegri negli USA, pare evidente che oramai sia forte lo scoramento verso una situazione divenuta davvero di difficile lettura.

Le società più importanti della Saudi Pro League stanno rivoluzionando il mercato in Europa. Offerte ricche e ingaggi alti non permettono replica. Però, come spesso accade, le novità possono essere anche colte come opportunità, come nel caso di Paul Pogba. Il mercato chiude il 20 settembre in Arabia, c’è tutto il tempo per intavolare una trattativa che soddisfi le varie parti coinvolte. Visite mediche permettendo.

La Juventus in ogni caso sta lavorando già per un reparto di centrocampo senza l’asso francese. I nomi più gettonati, ad oggi, sono tre: Habib Diarra, Leon Goretzka e Khephren Thuram. Diarra, talento dello Strasburgo, può essere la scommessa da vincere: non guadagna moltissimo e la società transalpina chiede circa 18 milioni di euro. Goretzka, nome sicuramente altisonante, può essere in cerca di rilancio. Il tedesco del Bayern Monaco guadagna però molto (circa 8 milioni netti all’anno) e la società bavarese chiede tanto. Non un colpo propriamente sostenibile e in linea con la nuova policy.

L’idea che stuzzica di più mister Allegri è quella di Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian, classe 2001. Nato a Reggio Emilia e in forza al Nizza, la sua crescita è stata costante nel corso delle ultime stagioni. Centrocampista centrale e all’occorrenza mezzala di sinistra, piace molto a Torino. La società nizzarda non chiede meno di 35 milioni per il suo cartellino, per quello che sarebbe l’ultimo figlio d’arte a sbarcare in Italia. Per prendere il posto di Pogba, suo connazionale che può volare in Arabia nel mese di settembre.